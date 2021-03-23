طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم للشيف فاطمة أبو حاتي خلال دقائق

طريقة عمل شاورما الدجاج ، تعتبر شاورما الدجاج من افضل أنواع الأكلات لدي كثير من الناس، وأصبحت ضمن الهدايا التي تسعد بها الفتيات، وهذه أكلة سورية وتم تداولها في وطننا العربي بعد قدوم الشعب السوري إلي بلادنا، فكثرت محلات المأكولات السورية، وحققت نجاح عظيم في فترة قصيرة، واصبح من اكثر الأكلات المفضلة لدي المعظم منا هي الشاورما الفراخ السوري.

طريقة عمل شاورما الدجاج

لكثرة الطلب والإقبال علي الأكلات السورية خاصةً الشاورما السوري، فجئنا لنعرض لكم طريقة تحضير شاورما الدجاج في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لكل أم تريد إعدادها في البيت لأطفالها.

1/2 كيلو صدور فراخ.

1/2 كوب خل.

ملح.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

رشه سكر.

رشه بابريكا.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة جنزبيل.

ملعقة صغيرة لفلفل اسود.

ملعقة صغيرة حبهان بودر.

باقي مكونات شاورما الفراخ السوري: بصلتين مقطعين شرائح وعدد واحد طماطم مقطعة قطع صغيرة وفلفل ألوان مقطع وبقدونس.

أولاً نقم بغسل صدور الفراخ جيداً، وذلك عن طريق غسل الفراخ بالدقيق والملح ثم اغسليها جيداً، بعد ذلك انقعيها في ماء وخل لمدة 5 دقائق بعد ذلك اغسليها بالماء. في وعاء ضعي الدجاج ونضيف إليها الملح والبصل والثوم البودر والزعتر والبابريكا والجنزبيل وفلفل الأسود والحبهان البودر والخل، وقلبيهم جيداً حتي يمتزجوا واتركي الخلطة علي الدجاج لمدة ساعتين أو اكثر، لكي تتغلغل جميع التوابل بداخلها. في طاسة ضعي القليل من زيت الزيتون واتركيه يسخن قليلاً، بعدها ضعي خلطة الدجاج في الزيت واتركيها قليلاً حتي تنضج الفراخ.

أضيفي لشاورما الدجاج شرائح البصل وانتظري قليلاً بعدها ضيفي الطماطم والفلفل الألوان والبقدونس وقومي بتقليبهم قليلاً. اصنعي دائرة فارغة في منتصف الطاسة وضعي فيها فحمة مغلفة بالورق الالمونيوم وعليها ملعقة زبدة، وغطي الطاسة واتركي شاورما الدجاج حتي تأخذ رائحة الفحم لمدة 10 دقائق مثلاً، بعدها اخرجي الفحم. بعدها إذا كنتي تريدين عمل ساندوتشات شاورما، افردي خبز التورتيلا أو أي نوع خبز طري متوفر لديك، وضعي فيه القليل من شاورما الفراخ والثومية السوري أو أي سلطة تفضلينها وقومي بتغليفه جيداً، حتي لا تخرج الشاورما منه.

توابل الفراخ السوريةخطوات تحضير شاورما الفراخ السوري