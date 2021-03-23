طريقة عمل شاورما اللحم في المنزل علي الطريقة السورية خلال دقائق

طريقة عمل شاورما اللحم بكل سهولة، تعد الشاورما من اكثر الأطباق السورية انتشاراً في بلادنا العربية، فلقد كثر الطلب عليها من بعد قدوم الشعب السوري إلي بلادنا، واعجب الكثير بالأكلات الشامية، حيث تتمتع بطابع خاص وغير تقليدي بالنسبة لنا، ولكل من يحب التجديد والأكلات السريعة، فيعتبر ساندوتش الشاورما السوري هو افضل اختيار بالنسبة له.

طريقة عمل شاورما اللحم

لقد ذكرنا مسبقاً في احد مقالاتنا عن كيفية تحضير الشاورما الدجاج السورية، ولكن هنا احضرنا لكم طريقة جديدة لعشاق المطبخ السوري، ولكل الأمهات التي تريد الحفاظ علي صحة أولادها وتحضير كل ما يفضلونه في البيت، فسنعرض لكم وصفة الشاورما السوري باللحم.

1/2 كيلو لحمة كندوز قطع رفيعة.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة من السبع توابل.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

رشه جوزة الطيب.

رشه قرفة.

3 ملاعق كبار خل ابيض.

ضعي جميع المكونات علي قطع اللحم في وعاء وقلبيهم معاً حتي تمتزج جميع البهارات مع اللحم، اتركيها بالثلاجة لمدة ساعة. في طاسة ضعي القليل من الزيت وخلطة اللحم بالتوابل، وقومي بالتقليب قليلاً وبعدها اتركيها حتي تجف مياه اللحمة. ضيفي شرائح البصل والطماطم وقلبيهم جيداً، وقبل غلق النار ضعي القليل من البقدونس واتركي الشاورما باللحم. لتحضير سلطة الطحينة: ملعقتين كبار من الطحينة عليهم 1/2 عصر ليمون وملعقتين كبار خل، ثم قلبيهم جيداً وقومي بتخفيف الطحينة بقليل من الماء الدافئ، بعدها ضيفي اليهم ملعقة كبيرة من بصل بودر وبابريكا وملعقتين كبار زيت زيتون، واكملي التقليب. بعد ذلك لعمل ساندوتش شاورما باللحم السوري، ضعي القليل من الشاورما في الخبز والقليل من سلطة الطحينة أو الثومية وبالهناء.

المكوناتطريقة تحضير الشاروما السوري باللحمة