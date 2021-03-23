فطيرة باللحمة المفرومة علي الطريقة الشرقية الروعة بسهولة في البيت

فطيرة باللحمة المفرومة، من الأكلات الشرقية التي تمتاز بطعمها الخيالي الرائع وحشوها الممتاز وتنوعها بأكثر من حشوة لذيذة، واليوم نقدم طريقة عمل فطيرة باللحمة المفرومة علي الطريقة الشرقية روعة بسهولة في المنزل علي طريقة الشيف آية حبيب.

مكونات فطيرة باللحمة المفرومة

بطريقة سهلة وتشكيل منتظم فطير شرقي لا تعتمد علي البيكنج بادور وأقل دسم والطعم سيدهشك .

4 كوب ونص دقيق.

2 كوب ماء دافيء.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة عسل ابيض صغيرة.

ملعقتين زيت كبار.

مكونات عجينة الفطير باللحمة:

طريقة التحضير: أخلطي المكونات ( الدقيق – الملح – العسل- الزيت )، مع إضافة الماء تدريجياً، لتحصلي علي سطح عجينة أملس مقسمة العجينة إلي كور وترتاح مدة 15 دقيقة بصينية ممسوحة من الزيت ومغطاه، حتى تحضير حشوة فطائر اللحم.

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3 فصوص ثوم.

زيت.

لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مقطعة صغيراً.

ملعقة صغيرة من (ملح – فلفل-شطة- باربيكا – روزماري – كمون – كزبرة – قرفة – قرنفل كطحون – حبهان).

حشوة الفطير باللحمة:

طريقة التحضير: في طاسة علي النار، أضيفي الزيت وإليه البصل، حتى يذبل وضعي الثوم والتوابل وتقليبهم جيداً، ثم أضيفي اللحمة المفرومة، واتركي الخليط يبرد .

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يمكنك زيادة الإضافات من الفلفل الألوان و الجبنة الموتزاريلا.

سمنة ذائبة.

طريقة تحضير فطيرة باللحمة المفرومة:

قومي بفرد العجينة علي سطح من الدقيق لسمك رفيع، وضعيها علي صينية التي ستدخل الفرن.

ثم مسحة من السمنة علي الطبقة التي تم فردها علي الصينية، وأضيفي طبقة من العجينة أخري، ثم قومي بإضافة الحشوة الجبن واللحمة المفرومة والخضروات إلي فطيرة اللحمة.

ثم قومي بتغطية الحشوة بطبقة من العجينة، ثم مسحة من السمنة ،وأضيفي أخر طبقة من العجينة، وقومي بتقفيل الجوانب، ودهن الوش بمسحة من البيض المضروب و رشة من الجبنة الموتزاريلا.

في فرن سخن أعلي درجة حرارة، قومي بإدخال الفطير باللحمة، حتى تأخذ لون من فوق وتحت ،ولا تتركيها وقت طويل في الفرن حتى لا تنشف الفطيرة وتحافظ فطيرة باللحمة علي قوامها طري .

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