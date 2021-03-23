كيكة البسكوت اللذيذة بدون فرن في المنزل بمكونات اقتصادية

كيك البسكويت هو أحد أنواع الحلويات أو المعجنات التي تعتبر طريقة تحضيرها باردة لا تحتاج للفرن وتعتبر مفضله لدي الكثير من الأشخاص حيث تتميز بمذاق ممزوج بين الحلويات والمعجنات مما يجعلها تبدو مميزة كما أنها من الحلويات الباردة التي يتم تناولها لذلك فهي طبيعتها باردة لا تحتاج إلي فرن للتحضير مثل معظم الحلويات لذلك يرى الشباب المبتدئين في أمور المطبخ أنها سريعة التحضير ولا تحتاج الكثير من الجهد لذلك يمكن تحضيرها بسهولة وبسبب كثرة البحث عنها وتداول طرق إعدادها حول مواقع السوشيال ميديا نقدم لكم اليوم موضوع اليوم وهو طريقة تحضير كيك البسكويت من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير كيك البسكويت في المنزل

أنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي في التجمعات الخاصة بالمطبخ كيك البسكويت وهو مزيج بين الكيك العادي والبسكويت الخالي من النكهات ويعتبر أكثر ما يميزه هو سهولة تحضيره فلا يحتاج سوي التحضير البارد فقط فلا ويعتبر من أسهل الحلويات السريعة وفي ذات الوقت الحديثة من إبداعات المطبخ تعتبر كيك البسكويت من الحلويات الدسمة.

المكونات:

عبوة بسكويت سادة.

فنجان من مسحوق الكاكاو.

ملعقتين من الشوكولاتة النوتيلا.

ملعقة من الزبدة السائلة.

خمس أكواب من الحليب.

نحضر إناء للخلط ونقوم بدمج مكونات الكاكاو مع الحليب وتقليبهم معاً عن طريق أداة إخفاق يدوية بحيث يصبح الخليط ممزوج جيداً. ثم نضع مكونات الحليب على النار نبدأ بإضافة المكونات تدريجياً من النوتيلا والزبدة السائلة. ونقلبهم جيداً بإستخدام ملعقة خشبية حتى يصبح الخليط سائلاً ذو ملمس ناعم كريمي. نبدأ بتحضير صينية البسكويت يمكنك تحضيره بأكثر من طريقة عن طريق وضع البسكويت كما هو ورص شرائح البسكويت في الصينية أو تكسير قطع البسكويت صغيرة الحجم بكمية صغيرة. ثم نسكب خليط الشوكولاتة الناعم جزء منه وتكرار العملية مرة أخري حتى إنتهاء الكمية. ثم نقوم بإدخال الصينية في البراد حتى تصبح باردة لمدة ساعتين على الأقل حتى تصبح متماسكة. عند خروج الكيك وتقديمها نقوم بوضع فوقها القليل من الشوكولاتة أو جوز الهند أو المكسرات المتاحة حسب الرغبة.

طريقة التحضير