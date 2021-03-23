طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين أو فرن في المنزل

طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين هي الأنسب للأطفال، ومن يعانون من الحساسية أيضًا، وهناك طرق عديدة لعمل التشيز كيك، منها طريقة تشيز كيك غادة التلي بدون جيلاتين إلى جانب تشيز كيك بدون جيلاتين سالي فؤاد وقد اهتم أشهر الطهاة في العالم بتقديمها إلى الأمهات في المنازل، لصنعها بخطوات سهلة ومقادير بسيطة، وسوف نتعرف سويًا على بديل الجيلاتين في التشيز كيك بالتفصيل.

طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين

يمكن أن نقوم بتحضير تشيز كيك بدون جيلاتين في مدة لا تزيد عن عشرين دقيقة، كما أن ساعات التبريد تصل إلى ست ساعات فقط، وإليكم المكونات:

سنقوم بتوفير كوب ونصف من البسكويت، وكوب من الزبدة، وملعقتين من العسل الأبيض.

ثم نقوم بتوفير ربع كيلو من الجبن، وربع كيلو من كريم الخفق.

نقوم بتحضير ربع كوب من السكر البودرة، ونصف ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من الفانيليا.

نقوم بالحصول على علبة من صوص التوت، ويمكن شرائها من أي سوبر ماركت.

تشيز كيك بصلصة التوت

طريقة التحضير

سنقوم بوضع البسكويت مع الزبدة في وعاء ونقوم بدمجهم، ويمكن الدمج من خلال استخدام الخلاط الكهربائي، وبعدها نقوم بوضع الخليط في قالب مخصص للتشيز كيك.

ثم نقوم بوضع الجبن وكريمة الخفق مع بعضها، ونقوم بالتقليب ثم توزيعها على البسكويت، ونقوم بوضعها على الخليط.

ثم بعدها نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ست ساعات، ثم نقوم بإخراجها وتزيينها بالصوص.

طريقة تشيز كيك بالجيلاتين بدون فرن

وهناك طريقة عمل تشيز كيك على البارد يمكن عملها بنكهات مختلفة، منها نكهة الشيكولاتة، ويمكن تحضيره كالتالي:

نقوم بتوفير كوبين من البسكويت السادة المطحون، ثم نقوم بتحضير كوب من الشوكولاتة السادة، ومعها ربع كيلو من الزبدة.

كوب من كريمة الخفق، ونصف كيلو من الجبن الكريمي، وخمس ملاعق من السكر البودرة، وملعقة من الفانيليا.

كوب من القشطة، وكوب من الشوكولاتة السائلة.

طريقة التحضير

علينا أن نقوم بوضع البسكويت مع الزبدة في الخلاط، ونقوم بدمجهم ثم نقوم بوضعهم في القالب، ونقوم بعدها باستخدام الخلاط من أجل خفق الكريمة مع الجبن ونقوم بوضع السكر والفانيليا إليها، ثم نقوم بصبها على البسكويت. نضعها في الثلاجة حتى تتماسك وبعدها علينا أن نقوم بتزيينها.