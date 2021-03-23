طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بأبسط الطرق وبأقل التكاليف بعيداً عن شرائها من المحلات

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بأبسط الطرق وبأقل التكاليف ، الجبنة الموزاريلا هي إحدى أنواع الجبنة الشهيرة في مختلف الدول تباع في المحلات بأسعار باهظة، تتميز بمذاقها الشهي اللذيذ وقوامها المطاطي، تدخل الجبنة في تحضير البيتزا مما تجعلها ذات قوام مطاطي يعشقه الغالبية من الأشخاص وخاصة الأطفال، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بعيداً عن شرائها من المحلات التجارية، يمكن تحضيرها منزلياً فهي لا تحتاج إلى مجهود، تحضر بأبسط الطرق وباقل التكاليف، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل.

تحتوي الجبنة الموزاريلا على قيمة غذائية عالية، حيث أنها تعد مصدر غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، تدخل في تحضير العديد من الأطعمة مثل اللازانيا والبيتزا، حيث أنها تتمتع بقوام مطاطي شهي ولذيذ وتعد من الأجبان الدسمة وعند تعرضها للحرارة تتحول إلى قوام مطاطي.

ثلاثة لتر ونصف من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب خل.

ملعقة ونصف كبيرة من ملح الليمون.