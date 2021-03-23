طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بأبسط الطرق وبأقل التكاليف بعيداً عن شرائها من المحلات

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بأبسط الطرق وبأقل التكاليف ، الجبنة الموزاريلا هي إحدى أنواع الجبنة الشهيرة في مختلف الدول تباع في المحلات بأسعار باهظة، تتميز بمذاقها الشهي اللذيذ وقوامها المطاطي، تدخل الجبنة في تحضير البيتزا مما تجعلها ذات قوام مطاطي يعشقه الغالبية من الأشخاص وخاصة الأطفال، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بعيداً عن شرائها من المحلات التجارية، يمكن تحضيرها منزلياً فهي لا تحتاج إلى مجهود، تحضر بأبسط الطرق وباقل التكاليف، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل.طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل
تحتوي الجبنة الموزاريلا على قيمة غذائية عالية، حيث أنها تعد مصدر غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، تدخل في تحضير العديد من الأطعمة مثل اللازانيا والبيتزا، حيث أنها تتمتع بقوام مطاطي شهي ولذيذ وتعد من الأجبان الدسمة وعند تعرضها للحرارة تتحول إلى قوام مطاطي.المكونات:
- ثلاثة لتر ونصف من الحليب كامل الدسم.
- نصف كوب خل.
- ملعقة ونصف كبيرة من ملح الليمون.
- نحضر إناء كبير يوضع فيه الحليب، ثم يتم تسخين الفرن أولاً على درجة حرارة عالية، ثم يوضع فيه الحليب ويطفىء الفرن ثم يترك الحليب طوال الليل في الفرن حتى يتخثر.
- في الصباح يتم وضع الحليب على نار متوسطة يسخن قليلاً دون أن يصل لدرجة الغليان.
- يضاف عليه ملح الليمون والخل ويتم تقليبهم ثم يترك على نار هادئة، ثم بإستخدام ملعقة خشبية يتم تجميع الجزء المتخثر من الحليب على طرف الإناء بكل سهولة حتى يصبح كالكرة مع الإستمرار في تلك الخطوة لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم أخذ هذه الكرة وضعها في ماء بارد جداً مثلج، ثم يتم لمها بواسطة اليد حتى تصبح متماسكة.
- يتم إعادة هذه الكرة مرة أخرى إلى ماء الحليب وتترك على النار لمدة خمس دقائق، ثم تخرج وتوضع مرة أخرى في ماء بارد جداً لمدة ثلاث دقائق.
- ثم يتم وضعها في الفريزر لحين الإستخدام، وبهذا يتم تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل دون شرائها من الخارج، فيمكن إستخدامها لعمل البيتزا بكافة أنواعها وبعض الفطائر والازانيا.
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