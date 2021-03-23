أفضل 3 طرق للتخلص من قشرة الشعر مجربة يمكن استخدامها وذلك من أجل التخلص نهائيًا من أكثر مشكلات الشعر، وذلك من خلال استخدام المواد الطبيعية أو الزيوت الصناعية أو المستحضرات التي تكون متخصصة مثل أنواع الشامبو والغسول المختلفة الشعر.

أفضل 3 طرق للتخلص من قشرة الشعر مجربة

قشرة الشعر من المشكلات التي تؤرق الكثيرين وليس السيدات فقط بل السيدات والرجال، وذلك لأنها من المشكلات التي تسبب مشكلات أخرى تتبعها مثل تساقط الشعر وتشويه الملابس بسبب الشعيرات المتساقطة، كما أنها تقلل من أناقة المرء سواء الرجل أو المرأة، ومن أفضل 3 طرق للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا ما يلي:

زيت جوز الهند

للتخلص من قشرة الشعر يمكن استخدام زيت جوز الهند من خلال تطبيقه بشكل معين وذلك يكون كالتالي:

يتم وضع زيت جوز الهند على فروة الرأس وأيضًا على خصلات الشعر.

يتم تركه على الشعر مع ارتداء غطاء الرأس و وتركه لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد مرور ساعتين يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو الخاص به.

يمكن أيضًا خلط الزيت مع الماء الدافئ واستخدام أحد الزيوت العطرية.

يتم غسل الشعر بشكل متكرر حتى يتم التخلص نهائيًا من القشرة.

التخلص من قشرة الشعر باستخدام الخل

يمكن استخدام الخل للتخلص من قشرة الشعر وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم خلط مقدار نصف كوب من الخل الأبيض مع نصف كوب من الماء الدافئ وتقليبهم جيدًا.

يتم تدليك فروة الرأس بالمكونات وتترك لمدة 15 دقيقة.

يتم غسل الشعر بعدها بشكل جيد بالماء الفاتر، حيث أن الخل مكون رائع يساعد على التخلص من القشرة في وقت سريع.

استخدام الصبار لعلاج قشرة الشعر

الصبار من المكونات الرائعة الطبيعية التي تسهل التخلص من القشرة بالشعر، كما أنها من المواد المقوية للشعر يمكن استخدامها للتخلص من القشرة من خلال الخطوات اتباع الخطوات التالية: