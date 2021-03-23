سحر ومعجزة التخلص من الشيب بالفازلين واختفاء الشعر الأبيض فوراً

يعتبر الشيب من أكثر المشاكل الشائعة عند مختلف الأعمار، فمن الطبيعي ظهوره عند كبار السن، ويصاب به بعض الشباب في سن مبكر ويطلق عليه في هذه الحالة الشيب المبكر، ويسبب لهم حرج وإزعاج حيث يجعلهم يظهرون في سن أكبر مما هم عليه، ولذلك يبحثون دائماً عن طرق للتخلص منه وعلاجه، وقاموا بتجربة الكثير من الحلول والتي على رأسها الصبغة، ولكن لا تجدي نفعاً، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفة الفازلين السحرية التي تساعد في علاج الشيب بسهولة وفي أسرع وقت، وغير مكلفة أبداً.

فازلين.

1/2 كوب من أوراق إكليل الجبل.

1/2 كوب من أوراق الميرمية.

2 كوب من الماء.

معجزة وصفة التخلص من الشيب بالفازلين

نقوم بوضع كلاً من أوراق الميرمية وأوراق إكليل الجبل في الماء، ونضعهم على النار حتى يصلوا إلى مرحلة الغليان، وبعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نقوم بتصفيته، ونضيف الفازلين إلى المحلول ونخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بوضعه على الشعر، ويجب التركيز على أماكن الشيب، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو بعد مرور حوالي نصف ساعة، ومن أول مرة تلاحظون الفرق، وتكرار الوصفة يساعد على اختفاء الشعر الأبيض تماماً.

معجزة الفازلين لإخفاء الشعر الأبيض

نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:

مجموعة من أوراق الكاري الخضراء.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

فازلين.

نقوم بوضع أوراق الكاري في زيت جوز الهند، ونضع الخليط على النار حتى يغلي ويتفحم، ونقوم بتصفية الزيت ونضيف له الفازلين، ونقوم بوضعه على الشعر ونتركه حوالي ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو، ونكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.