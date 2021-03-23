طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد سهلة ولذيذة جداً

طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد من المعجنات المشهورة في سهر رمضان المبارك ويمكن استخدامها كمقبلات بحشوات مالحة مثل اللحم المفروم أو الجبن أو استخدامها كصنف حلو ولذيذ للضيافة أو للتحلية بعد وجبة الإفطار الرمضاني مع السكر البودرة أو السيرب والمكسرات والحشوات الحلوة مثل السكر والقرفة أو حشوة التمر أو غيرها، يمكن تحضير عجينة القطايف بأكثر من طريقة ولكن أسرار عمل القطايف الناجحة تكمن في ضبط المقادير وطريقة التسوية، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم وصفة عجينة القطايف البيتي بالسميد لطعم شهي ولذيذ ولا أروع. طريقة عمل عجينة القطايف مقادير عجينة القطايف كوب وربع من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السميد الناعم.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة ونصف كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد اخلطي كل المقادير مع بعضها البعض بواسطة ملعقة خشبية في وعاء عميق ما عدا الماء.

ضعي الماء بالتدريج مع الخلط بواسطة المضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينة شبه سائلة “تشبه عجينة الزلابيا”.

غط الوعاء ثم اتركيه في مكان دافئ حتى يختمر لمدة ساعة تقريباً.

هناك أكثر من طريقة لتسوية العجينة يمكنك وضعها في زجاجة وصب القليل منها حتى تكوني أقراص أو زجاجة ضاغطة “مثل زجاجة الكاتشب” أو باستخدام الكبشة اليدوية لعمل أقراص دائرية صغيرة متساوية الحجم تقريباً.

احضري مقلاة غير لاصقة ثم ضعيها على النار حتى تسخن وصبي العجينة لعمل الأقراص ثم انتظري لمدة 30 ثانية حتى تتكون فقاعات على الوجه.

ارفعي العجينة سريعاً ثم ضعيها على فوطة نظيفة حتى تنتهي من كل الكمية.

اتركي القطايف حتى تبرد في الهواء لمدة ربع ساعة فقط “حتى لا تجف” ثم ابدأي في حشوها وقليها أو تفريزها في علب محكمة الغلق. طريقة عمل عجينة القطايف مقادير عجينة القطايفطريقة عمل عجينة القطايف بالسميد الوسوم

طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد من المعجنات المشهورة في سهر رمضان المبارك ويمكن استخدامها كمقبلات بحشوات مالحة مثل اللحم المفروم أو الجبن أو استخدامها كصنف حلو ولذيذ للضيافة أو للتحلية بعد وجبة الإفطار الرمضاني مع السكر البودرة أو السيرب والمكسرات والحشوات الحلوة مثل السكر والقرفة أو حشوة التمر أو غيرها، يمكن تحضير عجينة القطايف بأكثر من طريقة ولكن أسرار عمل القطايف الناجحة تكمن في ضبط المقادير وطريقة التسوية، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم وصفة عجينة القطايف البيتي بالسميد لطعم شهي ولذيذ ولا أروع. طريقة عمل عجينة القطايف مقادير عجينة القطايف كوب وربع من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السميد الناعم.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة ونصف كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد اخلطي كل المقادير مع بعضها البعض بواسطة ملعقة خشبية في وعاء عميق ما عدا الماء.

ضعي الماء بالتدريج مع الخلط بواسطة المضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينة شبه سائلة “تشبه عجينة الزلابيا”.

غط الوعاء ثم اتركيه في مكان دافئ حتى يختمر لمدة ساعة تقريباً.

هناك أكثر من طريقة لتسوية العجينة يمكنك وضعها في زجاجة وصب القليل منها حتى تكوني أقراص أو زجاجة ضاغطة “مثل زجاجة الكاتشب” أو باستخدام الكبشة اليدوية لعمل أقراص دائرية صغيرة متساوية الحجم تقريباً.

احضري مقلاة غير لاصقة ثم ضعيها على النار حتى تسخن وصبي العجينة لعمل الأقراص ثم انتظري لمدة 30 ثانية حتى تتكون فقاعات على الوجه.

ارفعي العجينة سريعاً ثم ضعيها على فوطة نظيفة حتى تنتهي من كل الكمية.

اتركي القطايف حتى تبرد في الهواء لمدة ربع ساعة فقط “حتى لا تجف” ثم ابدأي في حشوها وقليها أو تفريزها في علب محكمة الغلق. طريقة عمل عجينة القطايف مقادير عجينة القطايفطريقة عمل عجينة القطايف بالسميد

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