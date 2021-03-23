سر نجاح عجينة الحليب للمخبوزات بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل بالخطوات

عجينة الحليب للمخبوزات من أشهى أنواع المخبوزات التي يقبل عليها كثير من الناس نظرًا لمذاقها الشهي، حيث يمكن اعداد عجينة الحليب للمخبوزات في المنزل بكل سهولة وبأقل الإمكانيات، فسر نجاح عجينة الحليب هو طريقة التحضير السليمة والتي سوف يتم شرحها بالتفصيل.

عجينة الحليب للمخبوزات من أفضل العجائن لأنها هشة مثل القطن ومع ذلك مكوناتها بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل، ولا تأخذ الكثير من الوقت وستعجب أطفالك كثيرا، ومن الجدير ذكره أن عجينة الحليب بها العديد من الفيتامينات التي يحتاجها أطفالك فمن مكوناتها اللبن والبيض والسكر وكلها مكونات يحتاجها جسم أطفالك، لذا تابعوا موفعنا ثقفني لمعرفة المقادير وخطوات التحضير خطوة بخطوة

نقدم لكم مكونات عجينة الحليب للمخبوزات بمكونات بسيطة ومن المنزل

3 أكواب من الطحين الأبيض الفاخر

1 كوب من الحليب السائل الدافئ

عدد 2 بيضة

3 ملعقة كبيرة من الزيت والزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة كبيرة من السكر

رشة ملح.

في وعاء عميق يتم وضع نصف مقدار الحليب السائل مع السكر والخميرة وتقليبهم جيدًا حتى تمام ذوبان السكر مع الخميرة

ويغطى الوعاء بالنايلون ويترك جانبًا لمدة تقريبًا 15 دقيقة حتى تنشط الخميرة وتتفاعل.

في وعاء آخر يتم خفق البيض باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تمام الخفق.

ثم يضاف الزبدة والزيت على البيض ويخفق جيدا بالمضرب حتى يتم الحصول على خليط متجانس وهاش جدًا.

وعلى خليط البيض والزبدة يتم إضافة مقدار الحليب السائل مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس مكوناته.

ثم نضيف الحليب المخلوط معه الخميرة على خليط البيض وتكرر عملية الخفق.

ويضاف إلى الخليط مقدار الدقيق المخلوط برشة الملح بالتدريج.

ويتم العجن لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة وطرية.

يتم إحضار وعاء مدهون بقليل من الزيت النباتي من جميع الاتجاهات، وتوضع فيه العجينة وتغطى بالنايلون لمدة ساعة حتى تخمر جيدًا ويتضاعف حجمها.

وبعد أن تخمر عجينة اللبن تصبح جاهزة للتشكيل والخبز.

يجب استخدام الحليب الدافئ وليس البارد أو الساخن.

يجب نخل الدقيق جيدًا لإزالة أي شوائب منه قبل إضافته.

عند كسر البيض، يجب كسر واحدة تلو الأخرى في طبق خارجي لتلاشي وجود أي بيضة فاسدة.

وأخيرًا تعد عجينة الحليب للمخبوزات من ضمن المعجنات التي من الممكن أن تقدم على هيئة خبز أو يتم تشكيلها وإضافة حشوات بداخلها والاستمتاع بمذاقها الرائع واللذيذ والناعم.