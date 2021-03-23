طريقة عمل البرجر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

البرجر ، يعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثير، ويمكن عمله من الفراخ أو اللحمة أو فول الصويا، وهي من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الأمهات عن وصفة سهلة وسريعة لتحضيره، ويرجع أصل هذه الوجبة السريعة الى المطبخ الأمريكي الذي انتشرت بطريقة سريع في جميع أنحاء العالم، ومنتشرة بدرجة كبيرة في مصر والسعودية والوطن العربي، ويمكن تقديمها مع المايونيز والكاتشب والبطاطس المقلية وخبز البرجر، وهي من الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل البرجر في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وبأقل الامكانيات.

مكونات عمل البرجر

يحتوي البرجر على بعض المكونات الغير مكلفة وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

حبة بصل متوسطة مفرومة.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة كبيرة من الخردل.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من القرفة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي القلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة كالتالي:-