طريقة عمل البرجر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

البرجر ، يعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثير، ويمكن عمله من الفراخ أو اللحمة أو فول الصويا، وهي من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الأمهات عن وصفة سهلة وسريعة لتحضيره، ويرجع أصل هذه الوجبة السريعة الى المطبخ الأمريكي الذي انتشرت بطريقة سريع في جميع أنحاء العالم، ومنتشرة بدرجة كبيرة في مصر والسعودية والوطن العربي، ويمكن تقديمها مع المايونيز والكاتشب والبطاطس المقلية وخبز البرجر، وهي من الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل البرجر في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وبأقل الامكانيات.مكونات عمل البرجر
يحتوي البرجر على بعض المكونات الغير مكلفة وهي كالتالي:-
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- 2 ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- نصف ملعقة كبيرة من الخردل.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من القرفة المطحونة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي القلي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به اللحمة المفرومة ونضيف إليها البصل المفروم والثوم المهروس ونقلب المكونات جيداً معاً.
- نضيف بعد ذلك صلصة الطماطم والخردل ورشة القرفة والملح والفلفل الأسود والبهارات والبقسماط المطحون وتعجن المكونات جيداً حتى تمتزج.
- قومي بتقطيع الخليط الى عشر قطع متساوية وقومي بتشكيل كل قطعة على شكل قرص نكرر الخطوات السابقة حتى إنتهاء الكمية.
- تحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن الزيت ونضع به القرص ونتركها لمدة دقيقتين مع التقليب حتى ينضج من الجهتين.
- قومي بوضعه في طبق التقديم مع الكاتشب والبطاطس المقلية.
- او قومي بدهن الصينية بالقليل من الزيت وضعي بها الأقراص ويحمى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعيها في الفرن لمدة 5 دقائق حتى تنضج وتتحمر.
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البرجر ، يعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثير، ويمكن عمله من الفراخ أو اللحمة أو فول الصويا، وهي من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث الأمهات عن وصفة سهلة وسريعة لتحضيره، ويرجع أصل هذه الوجبة السريعة الى المطبخ الأمريكي الذي انتشرت بطريقة سريع في جميع أنحاء العالم، ومنتشرة بدرجة كبيرة في مصر والسعودية والوطن العربي، ويمكن تقديمها مع المايونيز والكاتشب والبطاطس المقلية وخبز البرجر، وهي من الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل البرجر في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وبأقل الامكانيات.مكونات عمل البرجر
يحتوي البرجر على بعض المكونات الغير مكلفة وهي كالتالي:-
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- 2 ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- نصف ملعقة كبيرة من الخردل.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من القرفة المطحونة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي القلي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به اللحمة المفرومة ونضيف إليها البصل المفروم والثوم المهروس ونقلب المكونات جيداً معاً.
- نضيف بعد ذلك صلصة الطماطم والخردل ورشة القرفة والملح والفلفل الأسود والبهارات والبقسماط المطحون وتعجن المكونات جيداً حتى تمتزج.
- قومي بتقطيع الخليط الى عشر قطع متساوية وقومي بتشكيل كل قطعة على شكل قرص نكرر الخطوات السابقة حتى إنتهاء الكمية.
- تحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن الزيت ونضع به القرص ونتركها لمدة دقيقتين مع التقليب حتى ينضج من الجهتين.
- قومي بوضعه في طبق التقديم مع الكاتشب والبطاطس المقلية.
- او قومي بدهن الصينية بالقليل من الزيت وضعي بها الأقراص ويحمى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعيها في الفرن لمدة 5 دقائق حتى تنضج وتتحمر.
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