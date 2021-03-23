طريقة عمل المهلبية مثل محلات الحلويات

المهلبية هي من اشهر واطعم الحلويات التقليدية وتعتبر من اسرع الحلويات في التحضير، كما أنها تتمتع بخصائص غذائية عديدة مثل الكلسيوم نظرا لوجود اللبن من ضمن مكوناتها، وتعتبر طريقة عمل المهلبية باللبن من اكثر طرق تحضير للمهلبية، ولكن مع التطور في عالم الحلويات الكثير الآن يبدعون في طرق تحضيرها، ومن خلال مقالنا سوف نشرح لحضراتكم طرق تحضير المهلبية في المنزل مثل محلات الحلويات فتابعونا. مقادير عمل المهلبية باللبن والمكسرات لتر من اللبن كامل الدسم. أربعة ملاعق من كبرة من النشا.

نصف كوب من الماء البارد.

ثمانية من ملاعق السكر الكبيرة.

معلقة فانليا.

مكسرات.

ذرة من الملح. طريقة تحضير المهلبية باللبن والمكسرات نقوم أولا بغلي اللبن جيدا ثم نتركه ليبرد.

نقوم بوضع النشاء في الماء ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح نسيجا واحدا وعدم وجود اي تكتلات أثناء التقليب.

نقوم بوضع خليط النشا والماء على لتر اللبن ونقلبه جيدا أيضا.

نضيف كمية السكر وأيضا الملح ونقلب جيدا حتى تصبح كل المكونات متجانسة.

نقوم بوضع الخليط على النار ونقلب الخليط دائما حتى يسخن ثم بعد ذلك نقوم بتهدئة النار جدا ومع كل هذا نستمر في التقليب جيدا حتى لا يحترق الخليط، أو تصبح بها أي تكتلات، عند الحصول على قوام متماسك أثناء التقليب مثل قوام الكريمي نقوم بإطفاء النار.

نضع الفانيليا على المهلبية حتى تعطي لها رائحة جيدة جدا.

نقوم بتحضير الأطباق ونسكب المهلبية فورا في الأطباق حتى نستطيع التحكم في سكبها ونتركها في الأطباق حتى تبرد.

نقوم بوضع المكسرات مثل الزبيب وجوز الهند والكاجو والبندق والفول السوداني. الوسوم

المهلبية هي من اشهر واطعم الحلويات التقليدية وتعتبر من اسرع الحلويات في التحضير، كما أنها تتمتع بخصائص غذائية عديدة مثل الكلسيوم نظرا لوجود اللبن من ضمن مكوناتها، وتعتبر طريقة عمل المهلبية باللبن من اكثر طرق تحضير للمهلبية، ولكن مع التطور في عالم الحلويات الكثير الآن يبدعون في طرق تحضيرها، ومن خلال مقالنا سوف نشرح لحضراتكم طرق تحضير المهلبية في المنزل مثل محلات الحلويات فتابعونا. مقادير عمل المهلبية باللبن والمكسرات لتر من اللبن كامل الدسم. أربعة ملاعق من كبرة من النشا.

نصف كوب من الماء البارد.

ثمانية من ملاعق السكر الكبيرة.

معلقة فانليا.

مكسرات.

ذرة من الملح. طريقة تحضير المهلبية باللبن والمكسرات نقوم أولا بغلي اللبن جيدا ثم نتركه ليبرد.

نقوم بوضع النشاء في الماء ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح نسيجا واحدا وعدم وجود اي تكتلات أثناء التقليب.

نقوم بوضع خليط النشا والماء على لتر اللبن ونقلبه جيدا أيضا.

نضيف كمية السكر وأيضا الملح ونقلب جيدا حتى تصبح كل المكونات متجانسة.

نقوم بوضع الخليط على النار ونقلب الخليط دائما حتى يسخن ثم بعد ذلك نقوم بتهدئة النار جدا ومع كل هذا نستمر في التقليب جيدا حتى لا يحترق الخليط، أو تصبح بها أي تكتلات، عند الحصول على قوام متماسك أثناء التقليب مثل قوام الكريمي نقوم بإطفاء النار.

نضع الفانيليا على المهلبية حتى تعطي لها رائحة جيدة جدا.

نقوم بتحضير الأطباق ونسكب المهلبية فورا في الأطباق حتى نستطيع التحكم في سكبها ونتركها في الأطباق حتى تبرد.

نقوم بوضع المكسرات مثل الزبيب وجوز الهند والكاجو والبندق والفول السوداني.

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