ما دوت الخليج اسباب شلل العصب البكري، ويعد العصب البكري او العصب القحفي الرابع من الاعصاب الحركية، ويعمل على تغذية عضلة واحدة من عضلات العين دوت الخليج العضلة المائلة العلوية.

ينشأ العصب البكري من نواة تشبه البكرة، ومن هنا جاءت تسميته، وهو من الاعصاب القحفية الفريدة كونه يحمل المميزات التالية:

العصب البكري من اقل الاعصاب من حيث عدد المحاور التي يشتملها.

هو اكبر الأعصاب طولاً داخل الجمجمة.

العصب البكري هو العصب القحفي الوحيد الذي يخرج من الجانب الظهري لجذع الدماغ .

يُغذي العضلة المائلة العلوية للجانب المعاكس (المقابل) لمنشئه، ويتقاطع العصب البكري في جذع الدماغ قبل توجهه إلى عضلة الجانب المقابل.

ويمكن لإصابات النواة البكرية في جذع الدماغ ان تسبب شلل العضلة التي يغذيها، في حين أن إصابة العصب البكري ذاته (بعد خروجه من جذع الدماغ) تؤدي لشلل نفس العضلة على نفس جانب الإصابة.

ما دوت الخليج اسباب شلل العصب البكري

شلل العصب البكري هو عبارة عن حول دوراني يمكن ان يسبب انحناء الرقبة، وتكون الرؤية في العين التي بها شلل العصب الرابع أعلى من العين السليمة خاصة عندما تنظر ناحية الأنف، وعند انحناء الرقبة يختفي الحول من ناحية أحد الكتفين.

ومن اسباب شلل العصب البكري بحسب ما جاء على موقع "الايام"

اسباب خلقية، إذ يمكن ان يُولد الاطفال بهذا الشلل ولا يمكن ملاحظته الا عند بداية جلوس الطفل حيث يكون منحني الرقبة والرأس الى الامام لتفادي الرؤية المزدوجة.

التعرض لضربات قوية على الرأس او بسبب الحوادث التي تصيب الرأس، مع حدوث فقدان للوعي بسبب الاصابة.

الاصابة بأمراض وأورام المخ.

مرض السكري.

حدوث كدمات مباشرة على العين ما يصيب بشلل العصب البكري.

الاصابة بتصلب الشرايين.

في بعض الحالات النادرة، قد يحدث شلل العصب الرابع نتيجة اختلال في عمل الغدة الدرقية.

ما دوت الخليج اعراض شلل العصب البكري

عدم الرؤية بوضوح وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، دوت الخليج العرض الاكثر شيوعاً لشلل العصب البكري.

ومن اعراض شلل العصب البكري الاخرى

الاصابة بالصداع بشكل مستمر.

الغثيان والدوار نتيجة عدم القدرة على الرؤية بشكل جيد.

عدم القدرة على تحديد المسافات بشكل صحيح، ما يسبب سقوط الأشياء وعدم قدرة المريض على الإمساك بها.

ميل رأس المريض إلى أحد الجانبين، خاصة المرضى الذين يعانون من شلل العصب الخلقي دون الخضوع للعلاج.

حول العين ويمكن ملاحظته بسهولة عند تحريك العين ناحية العضلة التي بها شلل. ويحدث هذا الشلل بسبب عدم العلاج مبكراً.

اصابة أحد عضلات العين بخلل.

ما دوت الخليج طرق علاج شلل العصب البكري

في حال كان شلل العصب البكري خُلقياً عند ولادة الطفل، يمكن علاجه عن طريق الجراحة، ويتم إجراؤها في عضلات أحد العينين او كلاهما.

وتساعد هذه الجراحة في تخفيف الاعراض التي تسببها ازدواجية الرؤية، ويمكن ان يتوقف الامر عند هذا الحد بناء على حالة كل مريض وتقدم المرض لديه.