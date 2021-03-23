طريقة عمل البامية باللحمة سهلة ولذيذة في المنزل بالخطوات

البامية باللحمة هي واحدة من الوصفات الجميلة ولذيذة والتي يرغب الكثير من السيدات في معرفة طريقة تحضيرها في المنزل بسهولة ويمكنك تحضر البامية باللحمة بجانب الأرز والاستمتاع بواحدة من أشهى الأكلات التقليدية والمفضلة لدي الكثير من العائلات، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقعنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير خطوة بخطوة. طريقة عمل البامية باللحمة يمكنك تقديم للعائلة أحد اشهي الأكلات والأطباق ذات الأصول المصرية ويمكنك تحضير البامية باللحمة في خطوات بسيطة وسريعة واليكي مكونات البامية باللحمة وطريقة التحضير. مكونات عمل البامية باللحمة مكونات اللحمة: 1 كيلو من اللحمة المقطعة.

2 حبتين من البصل مقطعين.

2 فلفل حار مقطع.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

6 فصوص من الهيل قطعتين من الورق الغار.

عودين من القرفة. نصف لتر من الماء. مكونات البامية: 4 ملاعق من الزيت النباتي أو السمن.

كيلو واحد من البامية. 3 فصوص من الثوم مقطع إلي أنصاف.

حبتين من اليصل مفرومة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

5 حبات كبيرة من البندورة. طريقة تحضير البامية باللحمة طريقة تحضير البامية باللحمة يمكنك تحضير واحدة من أشهى الأكلات المنتشرة في الوطن العربي بشكل خاص وتعتبر من ضمن الأكلات المفيدة للجسم فهي مليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان. احضري قدر عميق وبه ماء وقومي بوضع اللحمة به وضعية على نار قوية حتى تغلي الماء وتتكون الرغوة.

قومي بوضع كل من الفلفل الحار المقطع والبصل المقطع ونصف ملعقة من الفلفل الأسود والملح وفصوص الهيل وورق الغار والقرفة في القدر على اللحمة وبعد ذلك اتركي المكونات تطهي على نار متوسطة لمدة ساعة إلي ربع (45 دقيقة).

بعد ذلك قومي بإخراج اللحمة من القدر وقومي بوضعها في طبق وبعد ذلك صفي مرق اللحمة في طبق أخر والحصول علي خلاصة المرق من المكونات الاخري.

قومي بوضع 4 ملاعق من الزيت النباتي في قدر علي نار متوسطة حتى يسخن وأضيفي عليه البصل المفروم وقومي بتحريكه بضع دقائق.

قومي بإضافة قطع اللحمة إلي القدر وأضيفي عليه ملعقة من الملح والبهارات المشكلة وقومي بتقليب المكونات مع بعضها حتى يصبح لون اللحمة ذهبي.

بعد ذلك قومي بوضع البامية الخضراء علي اللحمة وحبات البندورة وقومي بتحريكهم معا بشكل جيد لعدة دقائق.

قومي بإضافة مرق اللحمة إلي القدر واستمري في تحريك المكونات واثناء التقليب قومي بإضافة 4 ملاعق من رب البندورة على القدر واستمري في تحريك المكونات.

قومي بترك الخليط على النار لمدة نصف ساعة بعد تحريكه لعدة دقائق.

قومي بإحضار قدر آخر وضعي به القليل من الزيت وأضيفي عليهم 3 فصوص من الثوم واستمري في تقليبهم حتى يصبح لونهم ذهبي وبعد ذلك أضفيهم على قدر اللحمة والبامية.

بهذه الطريقة يمكنك تقديم البامية باللحمة والاستمتاع بأشهى الأكلات العربية. الوسوم

البامية باللحمة هي واحدة من الوصفات الجميلة ولذيذة والتي يرغب الكثير من السيدات في معرفة طريقة تحضيرها في المنزل بسهولة ويمكنك تحضر البامية باللحمة بجانب الأرز والاستمتاع بواحدة من أشهى الأكلات التقليدية والمفضلة لدي الكثير من العائلات، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقعنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير خطوة بخطوة. طريقة عمل البامية باللحمة يمكنك تقديم للعائلة أحد اشهي الأكلات والأطباق ذات الأصول المصرية ويمكنك تحضير البامية باللحمة في خطوات بسيطة وسريعة واليكي مكونات البامية باللحمة وطريقة التحضير. مكونات عمل البامية باللحمة مكونات اللحمة: 1 كيلو من اللحمة المقطعة.

2 حبتين من البصل مقطعين.

2 فلفل حار مقطع.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

6 فصوص من الهيل قطعتين من الورق الغار.

عودين من القرفة. نصف لتر من الماء. مكونات البامية: 4 ملاعق من الزيت النباتي أو السمن.

كيلو واحد من البامية. 3 فصوص من الثوم مقطع إلي أنصاف.

حبتين من اليصل مفرومة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

5 حبات كبيرة من البندورة. طريقة تحضير البامية باللحمة طريقة تحضير البامية باللحمة يمكنك تحضير واحدة من أشهى الأكلات المنتشرة في الوطن العربي بشكل خاص وتعتبر من ضمن الأكلات المفيدة للجسم فهي مليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان. احضري قدر عميق وبه ماء وقومي بوضع اللحمة به وضعية على نار قوية حتى تغلي الماء وتتكون الرغوة.

قومي بوضع كل من الفلفل الحار المقطع والبصل المقطع ونصف ملعقة من الفلفل الأسود والملح وفصوص الهيل وورق الغار والقرفة في القدر على اللحمة وبعد ذلك اتركي المكونات تطهي على نار متوسطة لمدة ساعة إلي ربع (45 دقيقة).

بعد ذلك قومي بإخراج اللحمة من القدر وقومي بوضعها في طبق وبعد ذلك صفي مرق اللحمة في طبق أخر والحصول علي خلاصة المرق من المكونات الاخري.

قومي بوضع 4 ملاعق من الزيت النباتي في قدر علي نار متوسطة حتى يسخن وأضيفي عليه البصل المفروم وقومي بتحريكه بضع دقائق.

قومي بإضافة قطع اللحمة إلي القدر وأضيفي عليه ملعقة من الملح والبهارات المشكلة وقومي بتقليب المكونات مع بعضها حتى يصبح لون اللحمة ذهبي.

بعد ذلك قومي بوضع البامية الخضراء علي اللحمة وحبات البندورة وقومي بتحريكهم معا بشكل جيد لعدة دقائق.

قومي بإضافة مرق اللحمة إلي القدر واستمري في تحريك المكونات واثناء التقليب قومي بإضافة 4 ملاعق من رب البندورة على القدر واستمري في تحريك المكونات.

قومي بترك الخليط على النار لمدة نصف ساعة بعد تحريكه لعدة دقائق.

قومي بإحضار قدر آخر وضعي به القليل من الزيت وأضيفي عليهم 3 فصوص من الثوم واستمري في تقليبهم حتى يصبح لونهم ذهبي وبعد ذلك أضفيهم على قدر اللحمة والبامية.

بهذه الطريقة يمكنك تقديم البامية باللحمة والاستمتاع بأشهى الأكلات العربية.

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