طريقة عمل البسبوسة الأصلية ذات قوام رملي ذي الجاهزة وأسرار نجاحها وتكاتها

عندما تبحث ربات البيوت على نوع حلوى شهى لتقدمه لعائلتها، تأتي في المقدمة البسبوسة التي تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية في العالم العربي كله، والتي تتمتع بطعمها الرائع وقوامها الرملي الطري، وتحتل البسبوسة مكانة خاصة على مائدة شهر رمضان المعظم، وعادة ما يتم شرائها من المحلات الخاصة بالحلويات، ولكن بعض ربات البيوت تفضل عملها في البيت لتفاجئ عائلتها بخبراتها في عمل الحلويات، وطريقة البسبوسة الأصلية من أهم أنواع البسبوسة التي تتميز بسهولة تحضيرها وبمكونات الغير مكلفة، وإليكم متابعينا الكرام في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة الأصلية ذي الحلواني.

مكونات البسبوسة الأصلية:

تتميز البسبوسة الأصلية بمكوناتها الغير مكلفة والتي تتوفر غالباً في أي مطبخ، ومكوناتها هي:

كوبين من السميد.

كوب من الزبادي.

كوب سكر.

نصف كوب سمن.

كيس فانيليا.

ملعقتين عسل نحل.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

كوبين من السكر.

كوب ونصف ماء.

ماء ورد.

فانيليا.

في وعاء كبير يتم خلط السكر مع السمن والعسل وتقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الزبادي وجوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا مع التقليب المستمر وتقلب المكونات حتى تتكون لدينا عجينة طرية رملية.

نحضر صينية متوسطة الحجم وتدهن بالقليل من السمن ويسكب فيها خليط البسبوسة مع الضغط عليها، ويمكن التزين باللوز المحمص.

تدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، وتخرج وتسقى بالشربات الدافئ وتغطى لمدة عشرة دقائق وهذه الحركة هي سر نجاح البسبوسة.

مكونات القطر:طريقة عمل البسبوسة الأصلية:طريقة عمل القطر:

في قدر متوسط نضع السكر مع الماء ويرفع القدر على النار، وبعد الغليان وإذابة السكر تماماً، نضيف ماء الورد والفانيليا وتترك المكونات لمدة خمسة دقائق تغلي حتى يثقل الخليط، ويترك ليصبح دافئ.