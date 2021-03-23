طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بنفس الطعم المقرمش اللذيذ الهش

يعد بلح الشام بدون بيض ، من الحلويات اللذيذة التي تلقي إقبالاً كثير من الأشخاص الذي لا يميلون إلى البيض ورائحته، وهو يتم بنفس عمل عجينة بلح الشام العادية ولكن بدون البيض، ومكوناته عبارة عن دقيق وماء وملح ونشا وزيت فهي مكونات بسيطة ولكن تعطي مذاقاً جميل ومميز، وخطوات عمله تتم بتشكيل العجينة ثم قليه في الزيت البارد ثم يوضع في الشربات، يمكن تزينه بعدة طرق فمن أبسطها تزينه بالمكسرات أو الشكولاتة أو الكريمة حسب الرغبة أو حسب المتوفر في المنزل، ويعد تقديمه في المنزل يلقي إقبالاً كثيراً من الأطفال والكبار فهو من الحلويات لذيذة المذاق، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بطعم مقرمش وهش ولذيذ.

مكونات عمل بلح الشام بدون بيض

مكونات بلح الشام بدون بيض مكونات بسيطة جداً، من خلالها نستطيع عمل كمية مناسبة للأسرة وبسعر بسيط وغير مكلف وهي كالآتي:ـ

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الماء من الماء.

ربع كوب صغير من الزيت.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة نشا.

مكونات الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة عصير ليمون طازج.

طريقة التحضير

طريقة تحضير بلح الشام بسيطة جداً تتم باتباع الآتي:ـ

يتم خلط الدقيق مع رشة الملح وملعقة النشا، ونقلبهم بطريقة جيدة. يتم وضع الماء مع الزيت في إناء على النار وتقلب المكونات، ويترك الإناء حتي الغليان وعند بداية الغليان نبدأ بإضافة الدقيق ونقلب تقليب سريع، حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وبدون أي نوع من الكتل. توضع العجينة داخل كيس الحلواني، ثم نضع مقلاة على النار ونضع بها كمية وفيرة من الزيت. نبدأ بالضغط على كيس الحلواني وإخراج قطع بلح الشام، توضع في الزيت وتترك علي نار هادئة. عندما يطفو بلح الشام على سطح الزيت نعمل على تقليبه، ليأخذ اللون الذهبي من الجانبين. يتم إخراجه من الزيت ويوضع في الشربات البارد، ثم يصفي ويقدم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير شربات بلح الشام

يتم تحضير الشربات بوضع السكر مع الماء في إناء على النار، ويترك حتي الغليان ثم يضاف عصير الليمون ويترك ليغلي لمدة عشر دقائق، ثم يرفع من على النار ويترك لكي يبرد، يفضل عمل الشربات قبل عمل بلح الشام بساعة لكي يبرد تماماً أو يمكن عمله وحفظه داخل الثلاجة.