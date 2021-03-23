افضل وصفات لأكلات نظام صحى دايت

نظام صحى دايت، يبحث الكثير عن اكلات صحية ومغذية وذات طعم شهى ولذيذ وغير مكلفة ماديا اليوم وعبر موقعنا ثقفنى نقدم لكم اكلات تحضر بالمنزل بطرق بسيطة وسهلة لاتباع نظام غذائي صحي .

وصفات اكل صحى، اتباع نظام صحى هو قرار يتخذه الشخص ولاكن يحذر ويغشى من تناول طعام بدون طعم او مكلف ماديا نقدم لكل من يتبع نظام الدايت تناول طعام شهى وليس فقط مسلوق وصفات لذيذة وشهيه.

افضل وصفات الصحية دايت

يجب اولا تقليل السكر فى الغذاء والحرص على تناول ماء بكميات كبيرة وممارسة الرياضة بشكل يومى وتناول خضروات ونقدم لكم وصفة سلطة ستربس من صدور الدجاج.

مقادير سلطة ستربس:

عدد ١ من صدور الدجاج مقطع.

عدد ١ بيضة.

معلقة صغيرة من فلفل الاسود.

معلقة صغيرة من الملح.

خس.

جزر مقطع شرائح.

طريقة تحضير سلطة ستربس

نقوم اولا بخفق البيض مضاف الية الفلفل الاسود ومعلقة من الملح ثم نضع شرائح الدجاج بعد الغسل الجيد والتتبيل جيدا نضعة فى البيض ثم البقسماط

بعد الانتهاء نضع شرائح الدجاج فى الثلاجة لمدة ١٠ دقائق.

ثم يحمر حتى يصبح لونة ذهبى.

ثم نضع مكونات السلطة.

يمكن تحضير ايضا سلطة الذرة والحمص :

مقادير سلطة الذرة.

خس.

طماطم.

جزرة مبشورة.

طماطم مقطعة مكعبات.

بصل اخضر.

نص كوب من حمص .

نص كوب من الزبادى لايت.

عصير ليمون.

معلقة من ثوم بودر.

قليل من الخل.

طريقة تحضير سلطة الحمص:

نقوم بتقطيع الخضروات الخس+ طماطم+ جزر + البصل الاخضر.

الحمص من العناصر الغذائية الهامة التى يحتوى على نسبة جيدة من البروتين ويساعد على الشعور بالشبع التى يترتب عليها عدم الشعور بتناول كميات اكبر من الطعام ويساعد على الهضم.

يمكن تحضير سلطة التونة بالخضار:

المقادير سلطة تونة.

عدد ١ علبة تونة.

عدد ٢ معلقة من البصل قطع صغيرة.

عدد ٢ معلقة من الطماطم مكعبات الصغيرة.

خضار مسلوق لزيادة الفيمة الغذائية مثل البسلة. مشروم فاصوليا خضراء .

معلقة من الزيت الزيتون.

معلقة من الخل.

طريقة تحضيره:

سلق الخضار ويمكن اضافة فاصوليا الحمراء.

نخلط جميع المكونات مع التونة.