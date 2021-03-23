طريقة عمل التشيز كيك اللذيذ ب 5 مكونات فقط بطريقة روووعة

تبحث الكثيرات عن طريقة عمل التشيز كيك اللذيذ، ويعتبر واحدا من ألذ الحلويات التي يمكنك تقديمها للضيوف والأهل في جميع أوقات السنة وخاصة شهر رمضان المبارك، ويمكنك طريقة عمل التشيز كيك ب 5 مكونات فقط بطريقة سهلة جدا، ولن تحتاجين إلى البيض لعمله، تابعي معي للتعرفي على طريقة عمل التشيز كيك اللذيذ بطريقة سهلة.

مقادير عمل التشيز كيك

تابعي معي وقومي بتسجيل المقادير في ورقة، وبالإضافة إلى المقادير التي ستحتاجينها، ستحتاجين إلى صينية كعك، وستحتاجين إلى مضرب خلط أو آلة الخلط حسب الموجود، خلاط للطحن، وستحتاجين إلى قمع حتى تستخدميه في التزيين في النهاية، تابعي معي للتعرفي على مقادير عمل التشيز كيك.

علبة بسكويت سادة.

6 ملاعق من الزبدة.

ورق خبز.

كوب من كريمة الخفق أو الكريمة السائلة.

350 جرام من الجبنة الكريمية كيري.

كوب من زبدة اللوتس.

ثلثين كوب من السكر المطحون (سكر بودرة).

قومي بإحضار علبة البسكويت السادة وقومي بوضعه في خلاط الطحن واطحنيه حتى يصبح ناعما.

قومي بإذابة 6 ملاعق زبدة في الميكروويف وإضيفيهم للبسكويت المطحون.

قومي بخلط الخليط في الخلاط.

قومي بالحصول على ربع كوب من الخليط وضعيه بالثلاجة حتى تستخدميه في التزيين في النهاية.

قومي بوضع ورق الخبز في الصينية وادهنيه بالزبدة.

قومي بصب خليط البسكويت المطحون والزبدة في الصينية ثم قومي بضغطهم حتى تصبح الطبقة ناعمة.

ضعي الصينية في الفرن لتحميص البسكويت أو ضعي الصينية في الثلاجة لتبرد.

قومي بإحضار قدر وصبي به كوب من الكريمة السائلة الباردة.

قومي بضرب الكريمة بالمضرب حتى تصبح متماسكة، ثم ضعيه بالثلاجة.

أحضري 350 جرام من الجبنة الكيري في طبق.

أضيفي كوب من زبدة اللوتس في الجبنة الكيري.

أضيفي ثلثين كوب من السكر المطحون على الزبدة والكيري حسب الرغبة.

أضربي الخليط بالمضرب حتى يصبح قوامه ناعما.

أضيفي كريمة الخفق إلى الخليط وقومي بتقليبه جيدا حتى يتجانس.

قومي بوضع خليط جبن على أرضية البسكويت.

قومي بفرد خليط الجبن حتى يصبح السطح مستويا.

قومي بوضع الصينية في الثلاجة 4 ساعات أو طوال الليل.

قومي بإخراج الصينية من الثلاجة واستخدمى القمع وزبدة اللوتس المتبقية في تزيين التشيز كيك.

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وهكذا تكوني قد عملتي تشيز كيك سهل ولذيذ، لا تنسي تقديمه باردا، لمعرفة طريقة عمل عجينة البيتزا بطريقة سهلة اضغطي هنا، بصحة وعافية.