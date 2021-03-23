الأكلات المصرية واحدة من أشهى الأكلات والوصفات الشائعة والتي لديها شهرة كبيرة في الوطن العربي ومن أشهر الوصفات والأكلاطت التقليدية الشائعة في مصر هي البامية باللحمة، ويبحث عدد كبير من السيدات في الوطن العربي عن طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية فهي طريقة مميزة للغاية ولذيذة ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقعنا طريقة عمل بامية اللحم بسهولة ونوفر لكم كافة المكونات التي سوف تحتاجينها وطريقة التحضير خطوة بخطوة. طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية تحتاج طريقة عمل البامية باللحمة علي الطريقة المصرية إلى ساعة واحدة ونصف لكي يمكنك تحضيرها بها كاملة ونعرض لكم مكونات ومتطلبات تحضيرها بكميات تكفي 5 أشخاص. مكونات عمل البامية باللحمة كيلو واحد من اللحمة المفضل لديك سواء لحم غنم أو غيرة ويكون مقطع إلي مكعبات.

كيلو واحد من البامية الخضرا. ملعقتان كبيرتان من السمن.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء وتكون ناعمة ومفرومة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم.

2 كوب من الطماطم المهروسة.

ملعقة صغيرة من الملح أو بحسب الرغبة.

يمكنك وضع فلفل أسود بحسب الرغبة.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة. طريقة تحضير البامية باللحمة ضعي ملعقة كبيرة من السمن في قدر وضعية على نار متوسطة وأضيفي البصل والملح والفلفل الأسود وانتظري حتى تذوب السمن.

بعد ذلك قومي بإضافة مكعبات اللحمة وقلبيها جيدا مع البصل في القدر حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد ذلك قومي بإضافة الماء إلى القدر وغطي القدر واتركيه حتى تنضج اللحم.

احضري قدر آخر وقومي بوضع ملعقة سمنة بة وقومي بإضافة الثوم والكزبرة المجففة والكزبرة الناعمة الطازجة وقومي بتقليب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك أضيفي إليهم الطماطم المهروسة وضعي الفلفل الأسود والملح واتركي القدر على نار متوسطة.

بعد ذلك قومي بإضافة البامية واللحمة بعد نضوجها وقومي بتقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد.

قومي بوضع مزيج البامية واللحمة في طاجن وقومي بإدخال الطاجن إلى الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يمكنك اخراج الطاجن من الفرن وتناولة بألف صحة. مكونات عمل البامية باللحمةطريقة تحضير البامية باللحمة الوسوم

الأكلات المصرية واحدة من أشهى الأكلات والوصفات الشائعة والتي لديها شهرة كبيرة في الوطن العربي ومن أشهر الوصفات والأكلاطت التقليدية الشائعة في مصر هي البامية باللحمة، ويبحث عدد كبير من السيدات في الوطن العربي عن طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية فهي طريقة مميزة للغاية ولذيذة ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقعنا طريقة عمل بامية اللحم بسهولة ونوفر لكم كافة المكونات التي سوف تحتاجينها وطريقة التحضير خطوة بخطوة. طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية تحتاج طريقة عمل البامية باللحمة علي الطريقة المصرية إلى ساعة واحدة ونصف لكي يمكنك تحضيرها بها كاملة ونعرض لكم مكونات ومتطلبات تحضيرها بكميات تكفي 5 أشخاص. مكونات عمل البامية باللحمة كيلو واحد من اللحمة المفضل لديك سواء لحم غنم أو غيرة ويكون مقطع إلي مكعبات.

كيلو واحد من البامية الخضرا. ملعقتان كبيرتان من السمن.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء وتكون ناعمة ومفرومة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم.

2 كوب من الطماطم المهروسة.

ملعقة صغيرة من الملح أو بحسب الرغبة.

يمكنك وضع فلفل أسود بحسب الرغبة.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة. طريقة تحضير البامية باللحمة ضعي ملعقة كبيرة من السمن في قدر وضعية على نار متوسطة وأضيفي البصل والملح والفلفل الأسود وانتظري حتى تذوب السمن.

بعد ذلك قومي بإضافة مكعبات اللحمة وقلبيها جيدا مع البصل في القدر حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد ذلك قومي بإضافة الماء إلى القدر وغطي القدر واتركيه حتى تنضج اللحم.

احضري قدر آخر وقومي بوضع ملعقة سمنة بة وقومي بإضافة الثوم والكزبرة المجففة والكزبرة الناعمة الطازجة وقومي بتقليب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك أضيفي إليهم الطماطم المهروسة وضعي الفلفل الأسود والملح واتركي القدر على نار متوسطة.

بعد ذلك قومي بإضافة البامية واللحمة بعد نضوجها وقومي بتقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد.

قومي بوضع مزيج البامية واللحمة في طاجن وقومي بإدخال الطاجن إلى الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يمكنك اخراج الطاجن من الفرن وتناولة بألف صحة. مكونات عمل البامية باللحمةطريقة تحضير البامية باللحمة

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