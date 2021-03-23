طريقة عمل الأرز بلبن بأبسط طريقة والطعم لذيذ

اللبن من أكثر أنواع المشروبات المفيدة جدا للصحة العامة ولكن نلاحظ أن معظم أبنائنا يملون من تناول كوب اللبن لذا تحاول ربات البيوت إدخال اللبن في معظم المأكولات ومن أهمها الأرز باللبن، فهو يعتبر من أكثر أنواع الحلويات اللذيذة والصحية والمفيدة لجسم الإنسان ومعظم أطفالنا يحبون تناوله، ويوجد له طرق مختلفة فمن الممكن عمله مع الشيكولاته أو المربى أو المستكة، وهذا ما نتعرف عليه خلال الأسطر القادمة. مكونات عمل الأرز اللبن والشوكولاته: مكونات عمل الأرز اللبن والشوكولاته: لكي نقوم بتحضير الأرز باللبن والشوكولاته سوف نحتاج إلى: رشة من الفستق الحلبي المجروش للتزيين.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الأرز قصير الحبة المصري.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ثلاثمائة جرام من الشوكولاته.

خمس فصوص من المستكة.

خمس أكواب من الحليب. طريقة تجهيز الأرز باللبن والشوكولاته: نقوم بغسل الأرز جيدا، ونضع فوقه كمية من الماء ونتركه لمدة ربع ساعة أو أكثر، لحين ملاحظة أن حبات الأرز تضاعف حجمها. نقوم بوضع الأرز في إناء ونغطيه بماء نظيف، ونضعه على النار ونتركه لمدة ربع ساعة. نقوم بوضع السكر والحليب والمستكة ونقلبه بإستمرار من حين إلى آخر، ونتركه حتى يغلى. نقوم بتهدئة النار ونقلبه جيدا ونتركه لحين الحصول على قوام كريمي يشبه المهلبية. نقوم بوضع الشوكولاته لحين اذابتها نهائياً. نحضر أكواب أو وعاء كبير ونضع في الأرز، وندخله الثلاجة، ونزينه بإستخدام الفسدق والشيكولاته المبشورة. مكونات وطريقة عمل الأرز باللبن والمستكة: طريقة تجهيز الأرز باللبن والشوكولاته:مكونات وطريقة عمل الأرز باللبن والمستكة: لكي نقوم بتحضير الأرز باللبن والمستكة سوف نحتاج إلى: ستة ملاعق كبيرة من السكر.

أربعة أكواب من الحليب.

نصف كوب من الأرز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوب من الماء.

خمس فصوص من المستكة.

نصف ملعقة صغيرة من الزيت.

رشة من القرفة الناعمة لتقديم. كل ما نفعله إتباع الآتي: نقوم بغسل الأرز جيداً. نحضر إناء ونضع فيه الزيت مع المستكة، ونضعهم على النار لحين اذابة المستكة نهائياً. نقوم بوضع الأرز والماء مع مراعاة تغطية الإناء. نترك الأرز ينضج لمدة عشرة دقائق لحين الحصول على قوام لين. نقوم بوضع الحليب ونتركه لمدة نصف ساعة، مع تقليبه بإستمرار. نقوم بإضافة ماء الورد ونضعهم في أطباق التقديم. نقوم برش القرفة فوقه، ونتركه يبرد ونتناوله. كل ما نفعله إتباع الآتي: الوسوم

اللبن من أكثر أنواع المشروبات المفيدة جدا للصحة العامة ولكن نلاحظ أن معظم أبنائنا يملون من تناول كوب اللبن لذا تحاول ربات البيوت إدخال اللبن في معظم المأكولات ومن أهمها الأرز باللبن، فهو يعتبر من أكثر أنواع الحلويات اللذيذة والصحية والمفيدة لجسم الإنسان ومعظم أطفالنا يحبون تناوله، ويوجد له طرق مختلفة فمن الممكن عمله مع الشيكولاته أو المربى أو المستكة، وهذا ما نتعرف عليه خلال الأسطر القادمة. مكونات عمل الأرز اللبن والشوكولاته: مكونات عمل الأرز اللبن والشوكولاته: لكي نقوم بتحضير الأرز باللبن والشوكولاته سوف نحتاج إلى: رشة من الفستق الحلبي المجروش للتزيين.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الأرز قصير الحبة المصري.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ثلاثمائة جرام من الشوكولاته.

خمس فصوص من المستكة.

خمس أكواب من الحليب. طريقة تجهيز الأرز باللبن والشوكولاته: نقوم بغسل الأرز جيدا، ونضع فوقه كمية من الماء ونتركه لمدة ربع ساعة أو أكثر، لحين ملاحظة أن حبات الأرز تضاعف حجمها. نقوم بوضع الأرز في إناء ونغطيه بماء نظيف، ونضعه على النار ونتركه لمدة ربع ساعة. نقوم بوضع السكر والحليب والمستكة ونقلبه بإستمرار من حين إلى آخر، ونتركه حتى يغلى. نقوم بتهدئة النار ونقلبه جيدا ونتركه لحين الحصول على قوام كريمي يشبه المهلبية. نقوم بوضع الشوكولاته لحين اذابتها نهائياً. نحضر أكواب أو وعاء كبير ونضع في الأرز، وندخله الثلاجة، ونزينه بإستخدام الفسدق والشيكولاته المبشورة. مكونات وطريقة عمل الأرز باللبن والمستكة: طريقة تجهيز الأرز باللبن والشوكولاته:مكونات وطريقة عمل الأرز باللبن والمستكة: لكي نقوم بتحضير الأرز باللبن والمستكة سوف نحتاج إلى: ستة ملاعق كبيرة من السكر.

أربعة أكواب من الحليب.

نصف كوب من الأرز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوب من الماء.

خمس فصوص من المستكة.

نصف ملعقة صغيرة من الزيت.

رشة من القرفة الناعمة لتقديم. كل ما نفعله إتباع الآتي: نقوم بغسل الأرز جيداً. نحضر إناء ونضع فيه الزيت مع المستكة، ونضعهم على النار لحين اذابة المستكة نهائياً. نقوم بوضع الأرز والماء مع مراعاة تغطية الإناء. نترك الأرز ينضج لمدة عشرة دقائق لحين الحصول على قوام لين. نقوم بوضع الحليب ونتركه لمدة نصف ساعة، مع تقليبه بإستمرار. نقوم بإضافة ماء الورد ونضعهم في أطباق التقديم. نقوم برش القرفة فوقه، ونتركه يبرد ونتناوله. كل ما نفعله إتباع الآتي:

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