أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب بوصفة سهلة وبسيطة في المنزل

تعد عجينة الكريب، من أحد أشهر الأطباق الشهية التي يحبها الكبار والصغار، لأنها سهلية التحضير وتتوفر مكوناتها في أغلب المنازل، وهو يعتبر من أسهل الأصناف التي يمكنك أكلها عند الشعور بالجوع، ويمكن تناولها مع الكثير من الأكلات، وهو من الأكلات سريعة التحضير والخفيفة، ولكل ست بيت تحرص علي إعداده بأحسن طريقة، ويوجد أنواع كثيرة يقدم بيها مثل الحلو والحادق ويعد من أكثر الأكلات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص ، وهو من الأكلات التي لا غني عنها علي سفرتك، ومن واجب الأم أن تعد أحسن أنواع الطعام التي يعشقها أفراد أسرتها وسوف نقدم لكم أحسن طريقة عمل عجينة الكريب من خلال هذا المقال. مكونات عمل عجينة الكريب مكونات عمل عجينة الكريب سوف نتعرف علي مكونات طريقة عمل عجينة الكريب وهي كالاتي:- كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن.

كيس من الفانيليا.

بيضتان.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة زيت.

2 ملعقة من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير والأن سوف نتعرف علي طريقة التحضير وهي كما يلي:- نقوم بخلط اللبن والبيض في الخلاط الكهربائي جيداً، ثم ضيفي عليهم السكر والفانيليا وستمري في الخلط. ثم ضعي الخليط في وعاء عميق ثم ضعي عليهم الزبدة وأستمري في التقليب الجيد، ثم قومي بوضع الدقيق تدريجياً، وأستمري في التقليب حتي يختفي الدقيق مع الخليط جيداً. ثم نقوم بوضع الوعاء داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم قومي بإحضار طاسة وضعيها علي نار هدئه ودهنيها بقليل من الزيت. قومي بتوزيع كمية من الخليط في الطاسة، وانتظري حتي تتحول إلي لون ذهبي ثم اقلبيها علي الوجه الثاني. قومي بتكرار العملية مع باقي الخليط حتي تنتهي من الكمية، ثم قدمها حسب الرغبة. فوائد عجينة الكريب سوف نتعرف علي أشهر فوائده للجسم وهي كالاتي:- تقوية جهاز المناعة. حارق طبيعي للدهون. منظف للكبد. يقوم أمراض للثة. الوسوم

تعد عجينة الكريب، من أحد أشهر الأطباق الشهية التي يحبها الكبار والصغار، لأنها سهلية التحضير وتتوفر مكوناتها في أغلب المنازل، وهو يعتبر من أسهل الأصناف التي يمكنك أكلها عند الشعور بالجوع، ويمكن تناولها مع الكثير من الأكلات، وهو من الأكلات سريعة التحضير والخفيفة، ولكل ست بيت تحرص علي إعداده بأحسن طريقة، ويوجد أنواع كثيرة يقدم بيها مثل الحلو والحادق ويعد من أكثر الأكلات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص ، وهو من الأكلات التي لا غني عنها علي سفرتك، ومن واجب الأم أن تعد أحسن أنواع الطعام التي يعشقها أفراد أسرتها وسوف نقدم لكم أحسن طريقة عمل عجينة الكريب من خلال هذا المقال. مكونات عمل عجينة الكريب مكونات عمل عجينة الكريب سوف نتعرف علي مكونات طريقة عمل عجينة الكريب وهي كالاتي:- كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن.

كيس من الفانيليا.

بيضتان.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة زيت.

2 ملعقة من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير والأن سوف نتعرف علي طريقة التحضير وهي كما يلي:- نقوم بخلط اللبن والبيض في الخلاط الكهربائي جيداً، ثم ضيفي عليهم السكر والفانيليا وستمري في الخلط. ثم ضعي الخليط في وعاء عميق ثم ضعي عليهم الزبدة وأستمري في التقليب الجيد، ثم قومي بوضع الدقيق تدريجياً، وأستمري في التقليب حتي يختفي الدقيق مع الخليط جيداً. ثم نقوم بوضع الوعاء داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم قومي بإحضار طاسة وضعيها علي نار هدئه ودهنيها بقليل من الزيت. قومي بتوزيع كمية من الخليط في الطاسة، وانتظري حتي تتحول إلي لون ذهبي ثم اقلبيها علي الوجه الثاني. قومي بتكرار العملية مع باقي الخليط حتي تنتهي من الكمية، ثم قدمها حسب الرغبة. فوائد عجينة الكريب سوف نتعرف علي أشهر فوائده للجسم وهي كالاتي:- تقوية جهاز المناعة. حارق طبيعي للدهون. منظف للكبد. يقوم أمراض للثة.

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