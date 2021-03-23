الكيكة العجيبة ب5 معالق دقيق وبيضة واحدة هشه كالقطن بمذاق وطعم رهيب

الكيكة العجيبة ب5 معالق دقيق وبيضة واحدة هشه كالقطن تتميز بانها كيكة خفيفة جدا مكوناتها كريمي، وسهلة وبسيطة واقتصادية لا تكلفنا الكثير ولكننا نقوم باستخدامها دائما داخل المنزل في الحفلات وفي اعياد الميلاد وعندما يأتي الضيوف في وقت مفاجئ يمكننا ايضا أن نقوم بتحضير هذه الكيكه فهي ذات مذاق مختلف تماما عن باقي الكيكات الاخرى لديها طعم رهيب.

من أسهل الطرق البسيطة لعمل الكيكه الهشه بمكونات بسيطة في كل منزل:-

5 ملاعق من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من المياه.

كوب الا ربع من السكر.

نصف كوب من الزيت

بيضة واحدة.

2 ملعقة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من الهيل.

كمية من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الفراولة المطحون.

نقوم أولا بتحضير الشربات وهي أن نقوم بوضع 2 كوب من المياه ثم نقوم باضافة كوب من السكر وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ونضع الشربات وعندما يصبح متوسط القوام نقوم بإزالة من على النار.

تقوم بإشعال الفرن في هذا الوقت.

نبدأ في عمل الكيكه الهش بالخطوات ثم نقوم باضافة البيضة مع الزيت والمياه والبيكنج بودر والسكر البودر والفانيليا والهيل المطحون في الخلاط.

ثم نقوم باضافة البيضة مع الزيت والمياه والبيكنج بودر والسكر البودر والفانيليا والهيل المطحون في الخلاط. في وعاء عميق نضع الدقيق والخليط ونخلطهم جيدا كما يمكنك ايضا أن نقوم بإضافة ملعقتين من الكاكاو لهذا المزيج حتى يصبح كيكة شوكولاتة.

ونبدأ بادخالها الفرن يجب أن ننتظر لمدة 15 دقيقة لكي تنضج تماما.

ثم نبدأ بإخراجها بعد ذلك.

ثم يقوم بوضع الشربات البارد على الكيكه بشكل متساوي فور خروجها من الفرن.

و نقوم بتركها لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نقوم بإضافة الفواكة من الفراولة والموز والمربى.

بعد ذلك نبدأ بتقطيع هذه الكيكه ونقوم بتقديمها في الاطباق

ويمكن تقديمها مع كوب من القهوة أو العصائر.

نتمني أن نكون قد افدناكم في تحضير الكيكة المميزة والسريعة