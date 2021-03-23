بديل البروتين لتنعيم الشعر المجعد الخشن بمكونات فعالة تجعله حرير، تعتمد صحة الشعر علي البروتين المتواجد فيه حيث يعد هو المكون الرئيسي للشعر، ولكن كثيراً ما يتأثر بالعوامل الخرجية مثل الأتربة أو أشعة الشمس أو ارتداء الحجاب لفترات طويلة، مما يجعل الشعر يفقد حيويته وحتي تتغلبي علي هذه المشكلة تلجأين إلي عمل بروتين للشعر لتعويض ما فقده، ولكن هذه الطريقة مكلفة للغاية كما أنها تضر بالشعر علي المدي الطويل لاحتوائها علي مواد كيميائية تسبب تلف خصلات الشعر وضعفها.

بديل طبيعي لتنعيم الشعر المجعد الخشن ويجعله كالحرير بعيداً عن البروتين

تنعيم الشعر المجعد الخشن من أصعب المشاكل التي تواجه أصحاب هذا النوع من الشعر، حيث أنه يتعرض للكثير من المشاكل مثل الخشونة والتقصف، ولذلك يفضل أغلب النساء عمل بروتين أو كيراتين أو فرد الشعر بالكريم ولكن هذه الطرق تسبب تلف الشعر بعد انتهاء الفترة المحددة، ولهذا ننصح باستخدام مكونات بسيطة ولكن تأثيرها قوي علي الشعر بديل طبيعي للكيراتين والبروتين.

بديل البروتين من البيض والزبادي وزيت الزيتون لتنعيم الشعر المجعد الخشن

يعد البيض من المكونات الطبيعية الفعالة في تنعيم الشعر، لاحتوائه علي نسبة كبيرة من البروتين والعديد من العناصر المرطبة وأحماض دهنية تساعد في فرد وتمليس خصل الشعر، والزبادي وزيت الزيتون من أفضل المكونات التي تعمل علي ترطيب الشعر وجعله ناعماً.

بياض بيضة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب صغير من الزبادي.

قومي بخفق بياض البيض ثم أضيفي زيت الزيتون وامزجيهم جيداً، ثم ضعي الزبادي إلي الخليط واخلطي المكونات حتي تمتزج.

قومي بتمشيط الشعر ثم يقسم إلي عدة خصل لفرد و تنعيم الشعر الخشن ، وبعد ذلك وزعي بديل البروتين علي كافة خصل الشعر، ثم يلف علي شكل طاقية حتي تظل خصل الشعر مفرودة.

، وبعد ذلك وزعي بديل البروتين علي كافة خصل الشعر، ثم يلف علي شكل طاقية حتي تظل خصل الشعر مفرودة. يغطي الشعر بكيس بلاستيك ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد والشامبو، ويستخدم مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من تجعد الشعر وتنعيمه.

يتم استخدام بياض البيض للشعر الجاف وصفار البيض للشعر الدهني والبيضة كاملة للشعر العادي، وللتخلص من رائحة البيض في الشعر يغسل الشعر بكوب من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح لشعر ذو رائحة عطرة.

مكونات بديل طبيعي للبروتين لتنعيم الشعر المجعد الخشنطريقة تحضير بديل البروتين وكيفية الاستخدام علي الشعر