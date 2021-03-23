طريقة عمل قطايف بكريمة الشيكولاتة في البيت بأسهل وأشهي طريقة

طريقة عمل قطايف بكريمة الشيكولاتة تعتبر القطايف من الحلويات المفضلة لكثير من الأشخاص وتجمع الشعوب على حبها، ويفضل الأشخاص أكل القطايف خاصة في شهر رمضان، وتعتبر القطايف من أسهل أنواع الحلويات في التحضير، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبطرق مختلفة بدلاً من شراؤها من المتاجر وتكون باهظة الثمن، وتختلف طرق إعدادها وتقديمها. طريقة عمل قطايف بكريمة الشيكولاتة مكونات العجين: 2 كوب ونصف من الدقيق الابيض الفاخر.

3 ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

نصف لتر من الماء الفاتر.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

والتقييم يمكن استخدام البندق المجروش. مكونات كريمة الشيكولاتة كوب ونصف من القشطة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

نصف كوب من الشيكولاتة. طريقة عمل قطايف بكريمة الشيكولاتة مكونات العجين:مكونات كريمة الشيكولاتة يمكنك أيضا معرفة طريقة عمل وجبة البطاطس بطريقة اقتصادية. طريقة تحضير القطايف لتحضير العجينة سنقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع السميد والماء والطحين ونقوم بالخفق.

ثم نقوم بإضافة البيكنج باودر ونقوم بتشغيله مرة أخرى.

وعندما تنتهى العجينة ستكون في صورة ناعمة وشبه سائلة.

نترك العجينة مدة عشر دقائق لكى ترتاح قليلا.

ليتم تحضير كريمة الشيكولاتة سنقوم بوضع القشطة في إناء عميق ونضع على نار هادئة ليتم تسخين القشطة وليس الغليان.

على القشطة الساخنة سنقوم بوضع الفانيليا السائلة والعسل والشوكولاتة ونخلطهم جيداً حتى تذوب كمية الشيكولاتة الموجودة وتصبح كريمة الشيكولاتة جاهزة.

وبعد أن ترتاح عجينة القطايف سنقوم بإحضار صاج أو طاسة سميكة القاعدة أو مقلاة وأيضاً يتم تجهيز طاسة صغيرة الحواف ونضع بها قطعة نظيفة من القماش.

وللتحضير سنقوم بدهن الطاسة أو الصاج بكمية قليلة من الزيت ثم نقوم بوضعها على نار متوسطة وننتظر حتى تسخن كلياً.

سنقوم بوضع كميات قليلة من عجينة القطايف التي قمنا بتحضيرها على الطاسة الموجودة ثم نقوم بتشكيل حجمها حسب الرغبة.

وننتظر وقت قليل حتى يتبين لنا ثقوب صغيرة وكثيرة على السطح الخارجي لأقراص القطايف أو عندما يجف السطح الخارجي لها تماماً، كما يمكنك معرفة طريقة عمل الكنافة بالمانجو بكل سهولة أيضا.

بكل سهولة أيضا. بعد ذلك سنقوم برفعها بحذر بواسطة ملعقة كبيرة عريضة ونقوم بوضعها على قطعة القماش التي قمنا بتجهيزها.

قبل أن نقوم بتشكيل أقراص القطايف يجب التأكد من أنها بردت تماماً.

لحشو القطايف يتم مسكها وغلقها جيداً من طرف واحد ومن الطرف الآخر نقوم بملئها بكريمة الشوكولاتة التي قمنا بإعدادها ونضع القليل من البندق المجروش ونقوم بتقديمه. طريقة تحضير القطايف الوسوم

طريقة عمل قطايف بكريمة الشيكولاتة تعتبر القطايف من الحلويات المفضلة لكثير من الأشخاص وتجمع الشعوب على حبها، ويفضل الأشخاص أكل القطايف خاصة في شهر رمضان، وتعتبر القطايف من أسهل أنواع الحلويات في التحضير، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبطرق مختلفة بدلاً من شراؤها من المتاجر وتكون باهظة الثمن، وتختلف طرق إعدادها وتقديمها. طريقة عمل قطايف بكريمة الشيكولاتة مكونات العجين: 2 كوب ونصف من الدقيق الابيض الفاخر.

3 ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

نصف لتر من الماء الفاتر.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

والتقييم يمكن استخدام البندق المجروش. مكونات كريمة الشيكولاتة كوب ونصف من القشطة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

نصف كوب من الشيكولاتة. طريقة عمل قطايف بكريمة الشيكولاتة مكونات العجين:مكونات كريمة الشيكولاتة يمكنك أيضا معرفة طريقة عمل وجبة البطاطس بطريقة اقتصادية. طريقة تحضير القطايف لتحضير العجينة سنقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع السميد والماء والطحين ونقوم بالخفق.

ثم نقوم بإضافة البيكنج باودر ونقوم بتشغيله مرة أخرى.

وعندما تنتهى العجينة ستكون في صورة ناعمة وشبه سائلة.

نترك العجينة مدة عشر دقائق لكى ترتاح قليلا.

ليتم تحضير كريمة الشيكولاتة سنقوم بوضع القشطة في إناء عميق ونضع على نار هادئة ليتم تسخين القشطة وليس الغليان.

على القشطة الساخنة سنقوم بوضع الفانيليا السائلة والعسل والشوكولاتة ونخلطهم جيداً حتى تذوب كمية الشيكولاتة الموجودة وتصبح كريمة الشيكولاتة جاهزة.

وبعد أن ترتاح عجينة القطايف سنقوم بإحضار صاج أو طاسة سميكة القاعدة أو مقلاة وأيضاً يتم تجهيز طاسة صغيرة الحواف ونضع بها قطعة نظيفة من القماش.

وللتحضير سنقوم بدهن الطاسة أو الصاج بكمية قليلة من الزيت ثم نقوم بوضعها على نار متوسطة وننتظر حتى تسخن كلياً.

سنقوم بوضع كميات قليلة من عجينة القطايف التي قمنا بتحضيرها على الطاسة الموجودة ثم نقوم بتشكيل حجمها حسب الرغبة.

وننتظر وقت قليل حتى يتبين لنا ثقوب صغيرة وكثيرة على السطح الخارجي لأقراص القطايف أو عندما يجف السطح الخارجي لها تماماً، كما يمكنك معرفة طريقة عمل الكنافة بالمانجو بكل سهولة أيضا.

بكل سهولة أيضا. بعد ذلك سنقوم برفعها بحذر بواسطة ملعقة كبيرة عريضة ونقوم بوضعها على قطعة القماش التي قمنا بتجهيزها.

قبل أن نقوم بتشكيل أقراص القطايف يجب التأكد من أنها بردت تماماً.

لحشو القطايف يتم مسكها وغلقها جيداً من طرف واحد ومن الطرف الآخر نقوم بملئها بكريمة الشوكولاتة التي قمنا بإعدادها ونضع القليل من البندق المجروش ونقوم بتقديمه. طريقة تحضير القطايف

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