عمل البرجر في المنزل على طريقة المطاعم الكبرى

يعد البرجر من الأطعمة التي لا يوجد عليها اختلاف أذواق كثيرة فهي محببة لدى الجميع والكثير منا ينفذ المال منه بسبب الوجبات السريعة التي اعتقد تكون معظمها من مطاعم البرجر المختلفة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم طريقة عمل البرجر في المنزل مثل المطاعم الكبرى، كما ستوفرون الكثير من المال والوقت في انتظار الوجبات، والاهم من ذلك سوف تضمن صحية البرجر لعمله بنفسك ومعرفة كافة المكونات فتابعونا.

نصف كيلو من اللحم المفروم وتكون نسبة الدهون به 20%.

30 جرام من البقسماط المطحون ما يعادل 2 معلقة كبيرة.

5 جرام من البيكنج بودر أي معلقة صغيرة.

عدد واحد بيضة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من بهارات اللحم.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الثوم البودر أو عدد 3 فصوص ثوم مفروم جيدا.

عدد معلقة صغيرة من البصل البودر أو بصلة صغيرة مفرومة جيدا.

جزء صغير من جوزة الطيب المطحون.

معلقة من الزيت.

معلقة من الكاتشب.

إحضار وعاء فارغ يستوعب كمية اللحم المفروم.

نقوم بإضافة جميع المقادير السابقة في الإناء.

نقوم بخلط جميع المكونات يدويا حتى تصبح عجينة متجانسة من كل المكونات.

نقوم بتقسيم عجينة البرجر إلى عدد ثماني قطع أو اقل حسب الرغبة في حجم قطعة البرجر

نحضر قوالب دائرية ونضع بها القطع حتى تأخذ شكل القالب.

نقوم بإحضار مقلاة غير قابلة للصق ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت على النار وتسخن جيدا.

نضع قطعة البرجر على المقلاة وننتظر دقيقة ثم نقوم بتقليبها كل دقيقة لمدة سبعة دقائق تقريبا.

نكرر باقي الخطوات في كل قطعة من قطع البرجر.

ولا ننسى أن نحضر الخبز الخاص بالبرجر ونقوم بتحميصه على النار، كما أيضا يمكنك استخدام شرائح الجبن والكاتشب والخس والخيار والبصل والطماطم والمايونيز، وفي النهاية يصبح لديك ساندوتش برجر مثل اكبر المطاعم.