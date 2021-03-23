طريقة عمل الكوسة بالبشاميل فاطمة أبو حاتي بطريقة بسيطة جداً

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل ، تحتوي الكوسة علي فوائد عديدة ولكن معظم الأطفال لا يحبونها، وتسعي معظم الأمهات لإيجاد طرق مختلفة وشهية لعمل الكوسة بطريقة يفضلها الأطفال وتجذبهم، وكانت من افضل الطرق هي الكوسة بالبشاميل، حيث يوجد الكثير من الأطعمة والنكهات التي يحبها الكثير من الأطفال، وهنا سنعرض لك كيفية تحضير الكوسة بالبشاميل بكل سهولة.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

اكثر ما يعطي نكهة شهية لهذه الوصفة هي البشاميل؛ لأن معظم الناس يفضلون الصوص الأبيض في الأكلات، لذا فوصفة الكوسة بالصوص الأبيض مزيج رائع، تابع معنا الطريقة بانتباه حتي تحصل علي القوام الصحيح والمذاق الشهي.

3 عدد ثمرة بصل مقطعين قطع صغيرة.

فلفل اخضر حسب الرغبة.

1/4 كيلو لحم مفروم.

ملعقتين كبار زيت.

ملعقة صغير جنزبيل.

ملعقة صغير قرفة.

ملعقة صغير زعتر.

ملعقة صغير خلطة توابل.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

في الطاسة ضعي الزيت والبصل واتركيه قليلاً، بعدها ضيفي اللحم المفروم والفلفل وقلبيهم واتركيهم حتي تتغير لون اللحم.

بعد ذلك ضيفي جميع التوابل والصلصلة علي اللحم المفروم، وقلبي جيداً ثم اتركيهم حتي تنضج اللحم بشكل نهائي.

باكو بشاميل جاهز.

لتر حليب.

في وعاء علي النار ضعي الحليب واسكبي فيه البشاميل البودر الجاهز مع التقليب بشكل مستمر، واتركيه حتي يغلي البشاميل ويصبح قوامة كثيف، الآن صوص البشاميل جاهز.

وإذا كنت تريدين تحضير البشاميل في المنزل من البداية، لقد ذكرنا هذا مسبقاً في احدي مقالاتنا.

كيلو كوسة وقومي تقطيعها علي شكل دوائر سمكها متوسط.

3 ملاعق كبيرة زيت.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة خلطة توابل.

في طاسة علي النار ضعي الزيت والثوم المفروم وقلبيهم حتي يأخذ الثوم اللون الذهبي، بعدها ضيفي الكوسة والتوابل والبابريكا وقلبيها جيداً واتركيها حتي تنضج قليلاً.

في قالب ضعي القليل من صوص البشاميل وقومي بفرده في القاع، بعدها ضيفي الطبقة الثانية قومي برص 1/2 كمية الكوسة، وبعدها ضيفي طبقة اللحم.

ثم ضيفي باقي كمية الكوسة فوق طبقة اللحم، بعدها غطي الكوسة بكمية البشاميل المتبقية، يمكنك وضع أي نوع جبن تريدينها.

المتبقية، يمكنك وضع أي نوع جبن تريدينها. ضعي قالب الكوسة بالبشاميل في الفرن علي درجة 200، واتركيها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

خطوات إعداد اللحمطريقة البشاميل الجاهزخطوات تحضير الكوسة