رجيم الماء لإنقاص الوزن سريعاً والتخلص من الكرش والترهلات

كل ما تريد معرفته عن رجيم الماء لإنقاص الوزن سريعاً، شاع مؤخراً ما يعرف برجيم الماء الذي يعتمد على انقطاع الفرد عن تناول جميع المأكولات والمشروبات ماعدا الماء، ولم يتم تحديد فترة لإجراء رجيم الماء، ولكن بحسب الدراسات لابد أن لا يمكن للإنسان البقاء بدون طعام لأكثر من ثلاث أيام، و يعتقد البعض أن هذا الرجيم مفيد للجسم لأنه يخلص الجسم من السموم، كما أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد، ولكن يجب التوقف فورا عند الشعور بالدوار.

رجيم الماء لإنقاص الوزن

لم ترد أي إثباتات علمية عن مدى فاعلية الماء في إنقاص الوزن، حيث ينصح العديد من خبراء التغذية بعدم اتباع هذا النظام، وذلك لما قد يتبعه من مشاكل صحية عديدة للإنسان، وذلك لحاجة الجسم إلى الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية لقيام أجهزة الجسم بوظائفها، وفي حالة عدم الحصول على هذه العناصر سيصاب بالعديد من المشاكل الصحية كالدوخة، و الإمساك، والجفاف، وغيرها، ويظهر ذلك لدى بعض الأفراد مثل: مرضى الكلى، و الحوامل، والمرضعات، ومرضى السكري.

الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن

هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها في نظامك الغذائي للتخلص من الوزن الزائد، أهمها:

التقليل من السعرات الحرارية

يعمل تناول الفرد للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية على زيادة الدهون في الجسم، لذا نجد عند تقليل السعرات الحرارية في نظام الفرد فإن الوزن يقل بمعدل جيد.

اتباع نظام غذائي صحي

يعمل التغيير في نمط الطعام الذي يتناوله الفرد على إنقاص الوزن بفاعلية، لذا لابد من اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن الهامة، والابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهون والسكريات.

زيادة نشاط الجسم، يساعد نشاط الجسم في زيادة حرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى وقاية الجسم من التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.