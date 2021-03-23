افضل طريقة لعمل كانيلوني بالمشروم مثل المحلات بالخطوات

كانيلوني بالمشروم من الوجبات التي تتمتع بشعبية كبيرة، وتحرص العديد من ربات على تحضيرها في المنزل، فهي من الأكلات الإيطالية المميزة، وتعتبر هذه الأكلة من الأكلات الغنية بالمواد الغذائية وسوف نتعرف سويا علي طريقة مميزة وسريعة لتحضير الكانيلوني بالمشروم.

افضل طريقة لعمل كانيلوني بالمشروم

إليكم مكونات كانونيلوني بالمشروم

كانونيلوني بالمشروم من الأكلات التي تحتاج إلى بعض المكونات الهامة، حيث تتطلب منا تحضير كريب وكذلك تحضير بشاميل، فلكي نقوم بتحضير الكانوليني سوف نحتاج إلى:-

كوب من اللبن.

100 جرام من الدقيق.

أربع بيضات.

فلفل أسود وملح.

100 جرام زيت نباتي.

نصف ملعقة ثوم مفروم.

50 جرام زبدة.

300 جرام مشروم.

100 جرام فلفل أخضر حامي.

100 جرام من الفلفل الأحمر أو الفلفل الأصفر.

خلطة البشاميل.

50 جرام جبنة مبشورة.

في البداية عزيزتي عليك أن تقومي بخلط الدقيق مع اللبن والبيض، ومن ثم إضافة الملح والفلفل والزيت والقيام بالتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

وبعد ذلك نقوم بتسوية الخليط على النار لمدة دقيقتين حتى ينضج الكريب.

وفي إناء أخر يتم وضع كمية من الزيت على النار مع بعض الزبدة والثوم المفروم، ونقوم بالتشويح قليلا.

وبعد التشويح نقوم بإضافة المشروم والملح والفلفل الحار والفلفل الألوان ونقوم بتقليب المكونات بصورة جيدة.

والآن نقوم بتحضير البشاميل عن طريق وضع إناء على النار مع إضافة بعض الزيت والدقيق ونقوم بالتقليب جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط البشاميل الجاهز مع كمية من اللبن والملح والفلفل.

ونقوم بالتقليب حتي يمتزج الخليط تماما ويصبح متجانس.

وبعدها نقوم برص الكريب ومن ثم إضافة خليط المشروم إليه، ونقوم بلف الكريب مثل الرول.

والخطوة التالية تكون عن طريق دهن صينية الفرن ببعض البشاميل والقيام برص الكريب.

وبعد الانتهاء من رص الكريب نقوم بسكب باقي البشاميل على الكريب.

وندخل الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة.

وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من عمل كانيلوني بالمشروم.