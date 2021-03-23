طريقة عمل بسكويت صحي بدون زبدة أو بيض مناسب للدايت بطريقة سريعة

طريقة عمل بسكويت صحي، بسكوت سهل ولذيذ وصحي بطريقة سريعة بدون زبدة أو بيض يمكنك تناوله بجانب أي مشروب واستخدامه كفطار أو عشاء لمن يطبق الدايت أو أي حمية لخسارة الوزن ، والنتيجة طعم لذيذ بديل للكوكيز العادي ولكن بسعرات حرارية أقل لا تؤثر علي الحمية الغذائية ويمكنك أعداده لأطفالك كحلوى صحية لتناول البسكويت كل يوم صباحاً. طريقة عمل بسكويت صحي بدون زبدة أو بيض طريقة عمل بسكويت صحي بدون زبدة أو بيض مكونات البسكويت الصحي بدون زبدة كوب إلا ربع من دقيق القمح الكامل.

كوب إلا ربع من الشوفان المطحون الناعم.

4 ملاعق من الزيت النباتي.

1/2 كوب من السكر البني ويمكنك تقليل الكمية.

4 ملاعق من الحليب.

ربع معلقة من البيكنج باودر.

رشة من الملح. يمكنك تحضير طريقة البطاطس الافتصادية في المنزل بأسهل الطرق. طريقة تحضير البسكويت اخلطي المكونات الجافة معا في قالب العجينة حتي يمكنك من خلطها سويا.

أضيفي المواد السائلة الزيت والحليب عليكي بإضافة الحليب أولا ومع الإضافة عليكي القيام بتحريك العجينة ثم أضافه الزيت.

قومي بلم العجينة علي شكل كورة كاملة، ويمكنك تزويد العجينة القليل من الحليب إذا احتاجت، ولا تعجني لفترة طويلة.

ضعيها في كيس بلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ثم قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم ضعي العحينة بين ورقتين من الزبدة وافرديها بسمك رفيع.

قومي بتقطيع العجينة علي شكل دوائر أو أي شكل أخر تحبيه.

وباستخدام أي خشب عودي مثل خل الأسنان اثقبي البسكويت حتى لا ينتفخ عند دخوله إلي الفرن.

ضعي البسكويت علي صينية مدهونة بالزيت أو ورق من الزبدة.

ادخليها الفرن حتى يأخذ لون من الأطراف لمده 10 دقائق تقريبا. طريقة تحضير البسكويت بعد خروجها من الفرن ستحصلي علي بسكويت مقرمش صحي بدون زبدة أو بيض ولونه ذهبي يمكنك تناوله بجانب العديد من المشروبات الساخنة. الوسوم

طريقة عمل بسكويت صحي، بسكوت سهل ولذيذ وصحي بطريقة سريعة بدون زبدة أو بيض يمكنك تناوله بجانب أي مشروب واستخدامه كفطار أو عشاء لمن يطبق الدايت أو أي حمية لخسارة الوزن ، والنتيجة طعم لذيذ بديل للكوكيز العادي ولكن بسعرات حرارية أقل لا تؤثر علي الحمية الغذائية ويمكنك أعداده لأطفالك كحلوى صحية لتناول البسكويت كل يوم صباحاً. طريقة عمل بسكويت صحي بدون زبدة أو بيض طريقة عمل بسكويت صحي بدون زبدة أو بيض مكونات البسكويت الصحي بدون زبدة كوب إلا ربع من دقيق القمح الكامل.

كوب إلا ربع من الشوفان المطحون الناعم.

4 ملاعق من الزيت النباتي.

1/2 كوب من السكر البني ويمكنك تقليل الكمية.

4 ملاعق من الحليب.

ربع معلقة من البيكنج باودر.

رشة من الملح. يمكنك تحضير طريقة البطاطس الافتصادية في المنزل بأسهل الطرق. طريقة تحضير البسكويت اخلطي المكونات الجافة معا في قالب العجينة حتي يمكنك من خلطها سويا.

أضيفي المواد السائلة الزيت والحليب عليكي بإضافة الحليب أولا ومع الإضافة عليكي القيام بتحريك العجينة ثم أضافه الزيت.

قومي بلم العجينة علي شكل كورة كاملة، ويمكنك تزويد العجينة القليل من الحليب إذا احتاجت، ولا تعجني لفترة طويلة.

ضعيها في كيس بلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ثم قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم ضعي العحينة بين ورقتين من الزبدة وافرديها بسمك رفيع.

قومي بتقطيع العجينة علي شكل دوائر أو أي شكل أخر تحبيه.

وباستخدام أي خشب عودي مثل خل الأسنان اثقبي البسكويت حتى لا ينتفخ عند دخوله إلي الفرن.

ضعي البسكويت علي صينية مدهونة بالزيت أو ورق من الزبدة.

ادخليها الفرن حتى يأخذ لون من الأطراف لمده 10 دقائق تقريبا. طريقة تحضير البسكويت بعد خروجها من الفرن ستحصلي علي بسكويت مقرمش صحي بدون زبدة أو بيض ولونه ذهبي يمكنك تناوله بجانب العديد من المشروبات الساخنة.

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