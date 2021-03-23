أسرع طرق وصفات جديدة للبطاطس للعشاء سهلة ومكونتها في كل منزل

تعرفي علي أفضل وأسرع وصفات جديدة للبطاطس، جميعا نحب البطاطس ونحب أكلها سواء بجانب الطعام أو علي أنها الطبق الرئيسي للطعام وذلك لسهولة تحضريها، ولكننا نحتاج من وقت لأخر أن ناكل البطاطس بشكل مختلف غير المعتاد، ولذلك فقد قومنا بابتكار العديد من الطرق و الوصفات لصنع افضل بطاطس يمكنك تناولها وبطعم شهى وغير مكلف. وصفات جديدة للبطاطس وصفات جديدة للبطاطس فارم فريتس

المقادير كيلو بطاطس مقطعة

زيت طريقة التحضير نقوم بتقطيع البطاطس إلى أصابع ونغسلها.

ضعي زيت كثير في الطاسة وسخنيها جيدا، ثم ضعي بعد ذلك البطاطس في الزيت ألي كميات.

اخرجي البطاطس من الزيت نصف قلية مش كاملة ونشفيها بمناديل الطبخ، ثم اتركيها حتى تبرد.

ضعي البطاطس بعد ذلك في أكياس وضعيها في الفريزر واتركيها.

عندما تحتاجي إلي اكل البطاطس قومى بإخراجها من الكيس وضعيها في الزيت للقلي وهكذا تصبح جاهزة. بطاطس فريسكاس بطاطس فريسكاس المكونات نصف كيلو بطاطس مقطع

كوبين من الدقيق

معلقة صغيرة من الملح

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود

معلقة صغيرة من البابريكا

معلقة صغيرة من الثوم والبصل البودر

معلقة صغيرة من البيكنج بودر

معلقة صغيرة من الكركم طريقة إعداد البطاطس قومى بوضع الدقيق علي جميع التوابل التي ذكرنها مع البيكنج بودر وقومي بتقليبها جيدا، ثم اسكبي القليل من الماء علي هذا الخليط حتي يصبح قوامه سميك.

قطعي البطاطس اللي أصابع طويلة ثم اغمسي البطاطس في خليط العجين.

سخني الزيت الغزير جيدا ثم ضعي فيه البطاطس وقلبيها حتي لا تلزق في الطاسة، ثم بعد ذلك اخرجي البطاطس وصفيها علي مناديل المطبخ و قدميها بعد ذلك. بطاطس البان كيك بطاطس البان كيك المكونات اربع بطاطس مهروسة

نصف كوب من الدقيق

بيضة واحدة

نصف كوب من البقسماط المطحون

زيت الزيتون

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

معلقة كبيرة من البقدونس المفروم

كوب من الجبنة الموتزاريلا طريقة الأعداد احضري وعاء وضعي فيه كل من البطاطس المهروسة والموتزاريلا والثوم والبيضة والدقيق والبقدونس، ثم قومي بتقليب الخليط جيدا حتي تتجانس مكوناته.

قومي بعد ذلك بتشكيل البطاطس إلى أقراص متوسطة الحجم ، واغمسيها بعدها في البقسماط.

احضري طاسة القلية وضعيها علي النار مع قليل من الزيت وضعي فيها البطاطس وقلبيها حتي يصبح لونها ذهبي، ثم أخرجيها وضعيها علي المناديل. الوسوم

تعرفي علي أفضل وأسرع وصفات جديدة للبطاطس، جميعا نحب البطاطس ونحب أكلها سواء بجانب الطعام أو علي أنها الطبق الرئيسي للطعام وذلك لسهولة تحضريها، ولكننا نحتاج من وقت لأخر أن ناكل البطاطس بشكل مختلف غير المعتاد، ولذلك فقد قومنا بابتكار العديد من الطرق و الوصفات لصنع افضل بطاطس يمكنك تناولها وبطعم شهى وغير مكلف. وصفات جديدة للبطاطس وصفات جديدة للبطاطس فارم فريتس

المقادير كيلو بطاطس مقطعة

زيت طريقة التحضير نقوم بتقطيع البطاطس إلى أصابع ونغسلها.

ضعي زيت كثير في الطاسة وسخنيها جيدا، ثم ضعي بعد ذلك البطاطس في الزيت ألي كميات.

اخرجي البطاطس من الزيت نصف قلية مش كاملة ونشفيها بمناديل الطبخ، ثم اتركيها حتى تبرد.

ضعي البطاطس بعد ذلك في أكياس وضعيها في الفريزر واتركيها.

عندما تحتاجي إلي اكل البطاطس قومى بإخراجها من الكيس وضعيها في الزيت للقلي وهكذا تصبح جاهزة. بطاطس فريسكاس بطاطس فريسكاس المكونات نصف كيلو بطاطس مقطع

كوبين من الدقيق

معلقة صغيرة من الملح

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود

معلقة صغيرة من البابريكا

معلقة صغيرة من الثوم والبصل البودر

معلقة صغيرة من البيكنج بودر

معلقة صغيرة من الكركم طريقة إعداد البطاطس قومى بوضع الدقيق علي جميع التوابل التي ذكرنها مع البيكنج بودر وقومي بتقليبها جيدا، ثم اسكبي القليل من الماء علي هذا الخليط حتي يصبح قوامه سميك.

قطعي البطاطس اللي أصابع طويلة ثم اغمسي البطاطس في خليط العجين.

سخني الزيت الغزير جيدا ثم ضعي فيه البطاطس وقلبيها حتي لا تلزق في الطاسة، ثم بعد ذلك اخرجي البطاطس وصفيها علي مناديل المطبخ و قدميها بعد ذلك. بطاطس البان كيك بطاطس البان كيك المكونات اربع بطاطس مهروسة

نصف كوب من الدقيق

بيضة واحدة

نصف كوب من البقسماط المطحون

زيت الزيتون

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

معلقة كبيرة من البقدونس المفروم

كوب من الجبنة الموتزاريلا طريقة الأعداد احضري وعاء وضعي فيه كل من البطاطس المهروسة والموتزاريلا والثوم والبيضة والدقيق والبقدونس، ثم قومي بتقليب الخليط جيدا حتي تتجانس مكوناته.

قومي بعد ذلك بتشكيل البطاطس إلى أقراص متوسطة الحجم ، واغمسيها بعدها في البقسماط.

احضري طاسة القلية وضعيها علي النار مع قليل من الزيت وضعي فيها البطاطس وقلبيها حتي يصبح لونها ذهبي، ثم أخرجيها وضعيها علي المناديل.

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