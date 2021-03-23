طريقة عمل السوكسيه بكل الفاصيل وسهلة وبسيطة

السوكسيه أو بمسمى آخر الليزي كيك من أشهر الحلويات الفرنسية المشهورة في فرنسا والتي نالت إعجاب كبير من جميع الأشخاص سواء كانوا صغاراً أو كبارا لما لها من مذاق جيد، فمن الممكن تناولها في الصباح أو في المساء غير أنها من أسهل أنواع الحلوى التي نقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل في تحضيرها، وإليكم مكونات عمل السوكسيه بكل سهولة.

مكونات عمل السوكسيه في المنزل:

لكي نقوم بتحضير السوكسيه في المنزل سوف نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ألا وهي:

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مائة وخمسون جراما من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب من حليب البودر.

بيضة واحدة.

نصف كوب برش جوز هند.

نصف كوب كاكاو باودر.

علبتين من البسكويت.

طريقة تحضير السوكسيه في المنزل:

لكى نقوم بتحضير حلوى السوكسيه يجب علينا إتباع الإرشادات الآتية:

نحضر إناء عميق ونضعها على النار، ونضع فيه الزبدة ونتركها تذوب نهائياً ونرفعها من على النار. نضع السكر والحليب ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع الفانيليا مع التقليب المستمر، ونضيف البيض وجوز الهند ونقليبهم جيداً. نضع الكاكاو ونقوم بتكسير البسكويت ونضعه مع خليط الكاكاو ونقلبهم جيدا. نحضر ورقة من الألمونيوم ونضع فيها الخليط على شكل سويسرول، ونلف الورقة على شكل إسطواني وندخلها الثلاجة لمدة أربعة ساعات. نقوم بتقطيعها ووضعها في طبق التقديم.

مكونات وطريقه عمل السوكسيه بدون بيض:

لكي نقوم بتحضير السوكسيه بدون بيض سوف نحتاج إلى:

أربعة أكياس من بسكويت سادة.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

كوبين من اللبن.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع كوب قطع شوكولاته خام.

ملعقتين كبيرتين نشا.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كل ما نفعله إتباع الآتي: