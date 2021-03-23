أسهل طريقة لعمل بلح الشام مقرمش وهش من الداخل روعة حلويات رمضان

تبحث الكثيرات عن طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة، ويعتبر بلح الشام واحدا من أكثر الحلويات الرمضانية شعبية والتي يحب أن يتناولها الجميع بعد الفطور في شهر رمضان المبارك، تابعي معي للتتعرفي على أسهل طريقة لعمل بلح الشام اللذيذ بسرعة لن تندمين عليها.

طريقة عمل بلح الشام

مقادير عمل بلح الشام سهلة ومتوفرة في كل بيت، وبالإضافة إلى المقادير ستحتاجين إلى قدر (حلة)، وإلى ملعقة للتقليب، وستحتاجين إلى القمع الخاص بعمل الحلويات سواء كان قماشي أو بلاسيتكي، وستحتاجين إلى طاسة تيفال للقلي، وستحتاجين أيضا إلى المقادير التالية:

1 كوب من الدقيق.

1 كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 عدد بيضة.

فانيليا.

1 ملعقة من النشا.

أحضري القدر (الحلة).

ضعي كوب الماء بالقدر.

ضعي ربع كوب زيت نباتي بالقدر.

ضعي القدر على النار واتركي الماء حتى يغلي.

بعد أن يغلي الماء أضيفي إليه كوب الدقيق.

أضيفي ملعقة النشا.

أضيفي رشة ملح.

قومي بتقليب الخليط على النار حتى يتكون العجين.

بعد أن يتشكل العجين قومي بنقل العجين إلى طبق آخر حتى يبرد.

قومي بتكسير 2 من البيض في طبق وأضيفي لهم الفانيليا.

قومي بإضافة بيضة من البيض إلى العجين وقومي بالتقليب حتى تشرب العجينة البيضة ثم أضيفي البيضة الأخرى وقومي بالتقليب.

بعد أن يكون العجين تشرب البيض أحضري القمع الخاص بعمل الحلويات ثم أضيفي له العجين.

قومي بإضافة العجين على زيت غزير بالطاسة وقومي بقليه حتى يصبح لونه ذهبيا.

أخرجي بلح الشام من الزيت وأضيفي له شراب السكر.

مقادير بلح الشامخطوات عمل بلح الشام

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