أقوى وصفة سحرية لفرد الشعر المجعد خلال ساعة بديل الكيراتين، أغلب النساء تعاني من مشكلة الشعر المجعد أو الشعر، بعض النساء تفضله لإعطائها شكلاً مميزاً والبعض الأخر لا يفضله، حيث أنها تعاني عند تسريحه ولا يليق بالوجه، فقد يسبب العديد من المشاكل لها فتلجأ لإستخدام مكواة الشعر لفردة بها أو إستخدام كريمات فرد الشعر والتى قد تحتوى على مواد كيميائية مثل الكيراتين أو البروتين، وتلك المواد قد تضر بالشعر على المدى البعيد، يجب الإبتعاد عنها تماماً، لأنها تسبب تساقط للشعر وتؤذي فروة الرأس، هناك العديد من الوصفات الطبيعية الأمنه على الشعر لفردة وتنعيمه خلال ساعة فقط، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الوصفة السحرية لفرد الشعر المجعد.

وصفة سحرية لفرد الشعر المجعد خلال ساعة

الوصفات الطبيعية بطبيعة الحال تأخذ وقتاً لإعطاء نتيجة مطلوبة ومرضية للشخص، ولكنها قد تحافظ على الشعر وتغذيه وتمنحه الرطوبة التامة، فوصفة اليوم تمنح الشعر اللمعان وتفرد الشعر بشكل كامل خلال فترة زمنية قصيرة تستمر لمدة ساعة من مواد طبيعية منزلية أمنة على الشعر بشكل تام، ولا تحتاجي بعد هذه الوصفة الذهاب لصالون التجميل لعمل فرد للشعر بالبرويتن أو الكيراتبن المضران بالشعر.

2 ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة من زيت الأملج أو زيت الخروع .

2 كبسولة فيتامين ه.

نصف ملعقة زيت ليمون.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه زيت جوز الهند، ثم يضاف إليه زيت الأملج أو زيت الخروع يتم مزجهم جيداً، ثم يضاف جل الصبار وماء الورد مع الإستمرار بالتقليب، ثم يضاف 2 كبسولة من فيتامين ه وإضافة زيت الليمون.

تقلب المكونات معاً حتى الحصول على قوام كريمي، يقسم الشعر إلى أربع أجزاء ويوضع عليه المزيج، مع فرده بواسطة الفرشاة.

يلف الشعر على شكل طاقية لمدة ساعة كاملة، مع لبس كيس بلاستيك ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو، لاحظي النتيجة من أول إستخدام.

المكونات:طريقة التحضير: