طريقة عمل الحواوشي فاطمة أبو الحاتي زي المحلات في 10 دقائق

طريقة عمل الحواوشي ، يعتبر الحواوشي من اشهر أنواع الساندوتشات في إسكندرية، ومعروف بطعمه اللذيذ والشهي، ويصنف ضمن اكثر الأكلات المفضلة لدي العديد من الأشخاص، وتختلف طرق تحضيره من مدينة لأخري داخل مصر ولكن الطعم متقارب، ولقد انتشر الحواوشي حول العالم ويكثر الطلب عليه، لذلك سنعرض طريقة سهلة لتحضيره.

طريقة عمل الحواوشي

يتكون الحواوشي من عجينة وتوضع بها اللحم وتطهو سوياً في الفرن، وتعددت طرق إعداده علي حسب كل دولة، وسنذكر لك خطوات صنع الحواوشي بالخطوات والطعم ستدهشك، كل ما عليك هو اتباع الطريقة بتركيز.

كيلو دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة بودر.

1/2 كوب زبدة سائلة.

ماء دافئ للعجن.

في وعاء ضعي الدقيق وجميع المكونات الجافة وقلبيهم، وبعدها ضيفي 1/2 لتر ماء دافئ أو اكثر وقومي بالعجن،ضيفي الماء بالتدريج، حتي يصبح قوام العجينة متماسك.

متماسك. بعد العجن ضيفي الزبدة السائلة واكملي العجن، حتي تمتزج الزبدة مع العجين، قومي بتغطية العجين وتركه لمدة 1/2 ساعة.

كيلو لحم مفروم.

3 بصلات مفروم.

فلفل اخضر وألوان حسب الرغبة.

بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة توابل لحم.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

رشه زعتر.

ضعي جميع المكونات علي بعض وقومي بالتقليب جيداً حتي تمتزج جميع المكونات سوياً، واتركيها حتي تقومي بتحضير باقي خطوات الحواوشي.

ضعي قليل من الزيت في طبق وضعيه بجانبك، ادهني يديك بالزيت وابدئي بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة علي حجم الساندوتش الحواوشي ، وملحوظة إذا كنت تريدين عمل 5 ساندوتشات حواوشي، فقطعي العجين إلي 10 أجزاء؛ لأن كل ساندوتش يحتاج لطبقتين من العجين.

، وملحوظة إذا كنت تريدين عمل 5 ساندوتشات حواوشي، فقطعي العجين إلي 10 أجزاء؛ لأن كل ساندوتش يحتاج لطبقتين من العجين. قومي بفرد العجينة وبعدها ضعي القليل من حشو اللحم وأفرديه علي حجم العجين، ثم ضعي طبقة عجينة فوق اللحم.

تحضير العجينةخطوات تحضير اللحمطريقة عمل الحواوشي الاسكندراني

ثم اغلقي أطراف العجينة بأحكام بالشوكة أو بيديك كما هو موضح بالصورة التالية: