طريقة عمل فطائر الدجاج بكل سهولة بعجينة قطنية هشة وبحشوة مميزة وفريدة وبألذ الوصفات

طريقة عمل فطائر الدجاج ، تعد فطائر الدجاج من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي لا تخلو منها أي سفرة. كما تعتبر من المعجنات والمخبوزات المفضلة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص، حيث يعشقها الصغار والكبار. وحازت فطائر الدجاج على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت منتشرة بكثرة في الوطن العربي والغربي. وتتميز فطائر الدجاج بمذاقها اللذيذ والشهي الذي لا مثيل له، وبرائحتها المميزة، وبشكلها الجذاب، وبقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة. كما تتميز بسهولة التحضير، وبساطة المكونات، لذا تحرص ربات البيوت على إعداد فطائر الدجاج في المنزل باستمرار، لكي تقدمها لأفراد أسرتها لما لها من فوائد جمة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطائر الدجاج وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة طعم ولا أروع.

مكونات فطائر الدجاج

تتكون فطائر الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

630 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

700 جم دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

100 مل زيت.

180 جم زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشوة

600 جم صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة ملح.

2 حبة بصل أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

نصف كوب ذرة.

ربع كوب زيت.

جبنة موزاريلا مبشورة.

مقادير الوجه

بيضة.

ربع كوب خل.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطائر الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولا نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر البودرة ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

بعد مرور 10 دقائق نقلب الخليط جيدا، ثم نضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر والزيت والزبادي والملح، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطي الوعاء بكيس نايلون مطبخ، ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.

ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه صدور الدجاج والفلفل الأسود والبابريكا والثوم بودر والملح وسبع بهارات ونخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت والدجاج، ثم نقلب الدجاج باستمرار حتى يتغير لون الدجاج.

ثم نضيف البصل الأخضر المفروم ناعم والفلفل الأحمر والأخضر المفروم ناعم والذرة ونقلبهم جيدا باستمرار حتى تستوي المكونات.

ثم نرفع الحلة من على النار ونترك الحشوة تبرد.

بعد اختمار العجينة، نقسمها إلى 12 كورة متساوية في الحجم.

ثم نغطي كرات العجين ونتركهم لمدة ثلث ساعة لكي يختمروا مرة ثانية.

ثم نمد كل كورة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة متوسطة.

ثم نضع جبنة موزاريلا في منتصف الفطيرة، وكمية من الحشوة، ثم نثني أطراف الفطيرة، ونغلق الفطيرة (كما في الصورة).

ثم ننثر على وجه الفطيرة جبنة موزاريلا، ثم نزيل الأطراف الزائدة من الفطيرة، ونمد الفطيرة قليلا.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم نرص الفطائر في صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز (كما في الصورة).