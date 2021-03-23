تبيض الوجه في يومين فقط كنز في المنزل لتفتيح البشرة ومعالجة جفافها لإشراقة وجه كالألماس

تبيض الوجه في يومين، تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق ووصفات للعناية بالوجه والجسم وتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها حيث تتعرض البشرة للكثير من المواد الضارة التي تعمل على تلف خلايا الوجه وظهور الوجه باللون الشاحب الجاف الغير صحي، ويعاني الكثير من جفاف الوجه وتغير لونه خلال فصل الشتاء لكن هناك مواد طبيعية قد تغير حياتنا للأفضل وموجودة في كل منزل ومن خلال تطبيق الوصفات الطبيعية على الوجه سوف يصبح الوجه دائمًا مشرق وناعم خالي من العيوب والمشاكل ولابد على الأقل أن يتم تقشير الوجه وصنفرته مرة واحدة في الأسبوع.

تبيض الوجه في يومين بالبطاطس

البطاطس من المواد الطبيعية الممتازة للبشرة والتي تحتوي على فيتامين “ج” والتي تحتوي على مواد مبيضة تعمل على تفتيح الوجه في وقت قصير وتعد البطاطس من الأطعمة التي توجد في كل منزل ويعشق تناولها الكثير من الأطفال والكبار والوصفة كالآتي:

نحضر حبة واحدة من البطاطس النيئة ونقوم بتقسيمها على قسمين.

نفرك الوجه بشرائح البطاطس لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

نترك الوجه المبلل بنشا البطاطس لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بوضع مرطب على الوجه.

نكرر الوصفة 3 إلى 4 مرات في الأسبوع من أجل تبيض الوجه والرقبة في أقل وقت.

تبيض الوجه في يوم واحد بالنشا

يعد النشا من المواد الطبيعية الممتازة في شد البشرة والتخلص من التجاعيد حول منطقة الفم والجبهة، فضلاً عن أن النشا يعمل على تفتيح البشرة على الفور والوصفة كالآتي:

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من النشا على ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نخلط المكونات معًا حتى نتأكد أن الخليط قد امتزج جيدًا.

نقوم بفرد ماسك النشا على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

نكرر وصفة تبيض الوجه بالنشا مرتين في الأسبوع.

تبيض الوجه في يومين بالفازلين

تبيض الوجه بالفازلين من الوصفات الناجحة والممتازة للتخلص من اللون الداكن للبشرة فضلاً عن كون الفازلين من المواد الطبيعية التي تعمل على إعطاء نعومة ممتازة للوجه وتخلص الوجه من التشققات والجفاف ويمكن استخدامه بأمان تام على جميع أجزاء الجسم للحصول على لون أفتح للجسم وللحصول على نعومة ممتازة ومن أجل عمل وصفة تبيض الوجه بالفازلين نحتاج إلى الآتي:

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي مع ملعقة صغيرة من الكركم.

نقلب الفازلين مع الكركم جيدًا ونقوم بوضع الوصفة على الوجه ونترك الوصفة لمدة ساعتين.

نغسل الوجع بالماء الدافئ ونكرر وصفة تبيض الوجه بالفازلين والكركم مرتين في الأسبوع والنتيجة سوف تظهر من أول استخدام.

زبدة الشيا لشد الوجه

تعد زبدة الشيا من المواد الممتازة في العناية بالبشرة والحصول على بشرة مشرقة وتدخل زبدة الشيا في إنتاج العديد من الكريمات الخاصة بشد الوجه وتفتيح لونه حيث تعمل على إنتاج الكولاجين الطبيعي بالوجه وللحصول على كريم زبدة الشيا لشد البشرة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ونقوم بتذويب زبدة الشيا في حمام مائي ثم نضيف إليها المكونات ونضع على البشرة الخليط السابق ونتركه لمدة ساعة ثم نغسل بالماء البارد ونكرر وصفة كريم الكولاجين الطبيعي مرتين من كل أسبوع.

تبيض الوجه في 5 دقائق بالطماطم

تعد الطماطم من الخضروات المفيدة للجسم والشعر والبشرة ويمكن من خلال استخدام الطماطم على الوجه الحصول على وجه مضيئ وخالي من المشاكل والعيوب التي تسببها العوامل الجوية كأشعة الشمس ومستحضرات التجميل وسوف نحتاج إلى نصف ثمرة طماطم+ ملعقة من الدقيق+ نصف ملعقة من السكر+ ملعقة صغيرة ليمون حيث نقوم بخلط الدقيق مع السكر والليمون ونفرد الخليط على الوجه وباستخدام نصف ثمرة الطماطم نقوم بفرك الوجه بلطف في حركات دائرية على الوجه لمدة 3 دقائق ونترك الوصفة تجف ثم نقوم بغسل الوجه ونكرر الوصفة مرة كل أسبوع.