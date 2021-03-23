أفضل زيت للتجاعيد زيت سحري لإزالة تجاعيد الفم وتجاعيد العين وتجاعيد الجبهة، حيث مع تقدم العمر تظهر علامات الشيخوخة ويبدأ الكولاجين الطبيعي المسؤول عن شد الجلد ونضارة البشرة في الاختفاء والتوقف عن إنتاج المادة اللازمة لإزالة التجاعيد، وتقوم الكثير من النساء بشراء الكولاجين الصناعي والذي ينتج عنه العديد من مشاكل البشرة مثل التهابات الجلد، لذلك فإن الاعتماد على المواد الطبيعية التي تعمل بديل الكولاجين هو الحل الأفضل والأمثل للحفاظ على البشرة والتخلص من تجاعيد حول الفم والعين والجبهة.

أفضل زيت للتجاعيد زيت سحري لشد البشرة

هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة بفاعلية كبيرة والحفاظ على البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر وتظهر التجاعيد واضحة حول العين وأفضل زيت للتجاعيد حول العين هو زيت جوز الهند حيث يعمل على ترطيب كبير لمنطقة العين ويؤخر ظهور التجاعيد حول العين.

طريقة استخدام زيت جوز الهند

إن زيت جوز الهند البكر هو الأفضل مثل حيث الترطيب وشد البشرة والتخلص من المشاكل المزعجة حول منطقة العين ويتم استخدام زيت جوز الهند البكر من خلال وضع بضع قطرات منه حول منطقة العين والتدليك بلطف يوميًا قبل النوم.

أفضل زيت للتجاعيد حول الفم

إن زيت الورد من الزيوت الممتازة في التخلص من التجاعيد الموجودة على البشرة بسهولة حيث يتم وضع مقدار 3 قطرات فقط من زيت الورد حول منطقة الفم يوميًا قبل الخلود إلى النوم وسوف نلاحظ اختفاءها حول الفم والتخلص من علامات التقدم في العمر.

زيت الزيتون من الزيوت التي تحارب العديد من مشاكل الوجه والبشرة بشكل كبير حيث نقوم بالعمل على دهن البشرة بالكامل بزيت الزيتون قبل النوم مباشرة وتركه على البشرة طوال الليل وفي الصباح نغسل الوجه بالماء.

زيت بديل الكولاجين

إن زيت الصبار من الزيوت البدلية للكولاجين حيث يعمل زيت الصبار على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة وتحسين مظهر البشرة فضلاً عن احتوائه على مضادات أكسدة تجدد خلايا الوجه وتحافظ على البشرة من علامات تقدم العمر.

زيوت فيها كولاجين

تحتوي كمية كمية من الزيوت الطبيعية على الكولاجين الطبيعي والذي يعمل على محاربة التجاعيد وإخفاء التجاعيد والتخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة على البشرة ومن تلك الزيوت الطبيعية التي تحتوي على كولاجين طبيعي الآتي:

زيت الليمون.

زيت حبة البركة.

زيت الزيتون.

زيت جوز الهند البكر.

زيت الارجان.

زيت بذور الرمان.

زيت الورد.

زيت الموز.

طريقة عمل كولاجين طبيعي في المنزل

يمكن بكل سهولة سيدتي أن تقومي بعمل كولاجين من صنع يدك بطريقة آمنة على البشرة دون أي أضرار ويعد لبان الذكر من المواد الطبيعية الممتازة في شد البشرة والتخلص الفوري من التجاعيد حول الفم والعين والجبهة حيث يمكنك نقع 3 ملاعق كبيرة من لبان الذكر في كوب ماء مغلي وتركه طوال الليل وفي الصباح تصفي الخليط وتحتفظي بالماء في زجاجة وكل صباح وبشكل يومي رشي على وجهك من هذا الكولاجين الرائع وسوف تلاحظين الفرق بعد أسبوع.