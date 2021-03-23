طريقة عمل كب كيك سهل، وصفة الفانيليا كب كيك شكل رائع وسهل في التزيين ومكونات متاحة في البيت، من انجح الوصفات وافضلها للمبتدئية ويمكنك تناولها في جميع الأوقات، إليك طريقة عمل كب كيك سهل أفضل وصفة سهلة وناجحة للمبتدئين.

طريقة عمل كب كيك سهل المكونات طريقة عمل كب كيك سهل المكونات مراعاة أن جميع المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة، والالتزام بمدة الخفق لكل خطوة للحصول علي كب كيك سهل ومذاق رائع. بيضتين .

كوب وربع دقيق متعدد الاستعمالات .

تلت تربع كوب سكر باودر

معلقة وربع بيكنج باودر من ملاعق الشاي .

ربع ملعقة شاي ملح .

نص كوب لبن رائب بدرجة حرارة الغرفة .

نص كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة . طريقة تحضير كب كيك: في وعاء أخلطي المكونات الجافة معا ،وقلبيهم جيدا؛ ليختلطوا جيدا.

ثم في وعاء أخر، أضيفي الزبدة والسكر واضربيهم معاً لقوام كريمي رائع.

ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخري واحدة، ثم قومي بضربها حتي يختلط جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم ملعقتين شاي من الفانيليا واضربي مرة أخري، وأضيفي تلت كمية الدقيق واضربي بالمضرب.

ثم تلت كمية الحليب الرائب، وبنفس الطريقة حتى تنتهي من كل كمية الدقيق والحليب الرائب .

اضربي الخليط من دقيقتين إلي ثلاث دقائق، حتى تحصلي علي قوام أثقل قليلا من قوام الكيكة الاسفنجية

وفي قوالب الكب كيك، تضيفي الخليط إلي تلت تربع الكب كيك وهذه كمية تكفي حوالي 12 قالب من الكب كيك.

تضيفي الخليط إلي تلت تربع وهذه كمية تكفي حوالي 12 قالب من ادخليها فرن علي 180 من 20 ل 23 دقيقة أو حتى تنتهي من الخبز . طريقة تحضير كب كيك: إليك طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية المرتفعة بطريقة سهلة في البيت. تزيين الكب كيك كوب سكر .

220 جرام جبنه كريمي.

كوب ونصف كريمة خفق للحلويات . تزيين الكب كيك في وعاء أضيفي كوب ونص بارد من الكريمة سائلة، واضربيها بالمضرب حتي يصبح القوام سميك، ثم في وعاء فارغ، جبنه وسكر باودر يضربوا معا، ثم أخلطيهم وأضيفي ملعقة فانيليا واخلطي، ثم أضيفي الكمية إلي الكريمة السائلة واخلطيهم معا جيداً، ثم قومي بتزيين الكب كيك بالشوكولاتة وبطبقة من الكريمة . وتلك أفضل طريقة عمل كب كيك سهل يمكنك تحضيره في البيت بسهولة لأسرتك. الوسوم

طريقة عمل كب كيك سهل، وصفة الفانيليا كب كيك شكل رائع وسهل في التزيين ومكونات متاحة في البيت، من انجح الوصفات وافضلها للمبتدئية ويمكنك تناولها في جميع الأوقات، إليك طريقة عمل كب كيك سهل أفضل وصفة سهلة وناجحة للمبتدئين.

طريقة عمل كب كيك سهل المكونات طريقة عمل كب كيك سهل المكونات مراعاة أن جميع المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة، والالتزام بمدة الخفق لكل خطوة للحصول علي كب كيك سهل ومذاق رائع. بيضتين .

كوب وربع دقيق متعدد الاستعمالات .

تلت تربع كوب سكر باودر

معلقة وربع بيكنج باودر من ملاعق الشاي .

ربع ملعقة شاي ملح .

نص كوب لبن رائب بدرجة حرارة الغرفة .

نص كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة . طريقة تحضير كب كيك: في وعاء أخلطي المكونات الجافة معا ،وقلبيهم جيدا؛ ليختلطوا جيدا.

ثم في وعاء أخر، أضيفي الزبدة والسكر واضربيهم معاً لقوام كريمي رائع.

ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخري واحدة، ثم قومي بضربها حتي يختلط جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم ملعقتين شاي من الفانيليا واضربي مرة أخري، وأضيفي تلت كمية الدقيق واضربي بالمضرب.

ثم تلت كمية الحليب الرائب، وبنفس الطريقة حتى تنتهي من كل كمية الدقيق والحليب الرائب .

اضربي الخليط من دقيقتين إلي ثلاث دقائق، حتى تحصلي علي قوام أثقل قليلا من قوام الكيكة الاسفنجية

وفي قوالب الكب كيك، تضيفي الخليط إلي تلت تربع الكب كيك وهذه كمية تكفي حوالي 12 قالب من الكب كيك.

تضيفي الخليط إلي تلت تربع وهذه كمية تكفي حوالي 12 قالب من ادخليها فرن علي 180 من 20 ل 23 دقيقة أو حتى تنتهي من الخبز . طريقة تحضير كب كيك: إليك طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية المرتفعة بطريقة سهلة في البيت. تزيين الكب كيك كوب سكر .

220 جرام جبنه كريمي.

كوب ونصف كريمة خفق للحلويات . تزيين الكب كيك في وعاء أضيفي كوب ونص بارد من الكريمة سائلة، واضربيها بالمضرب حتي يصبح القوام سميك، ثم في وعاء فارغ، جبنه وسكر باودر يضربوا معا، ثم أخلطيهم وأضيفي ملعقة فانيليا واخلطي، ثم أضيفي الكمية إلي الكريمة السائلة واخلطيهم معا جيداً، ثم قومي بتزيين الكب كيك بالشوكولاتة وبطبقة من الكريمة . وتلك أفضل طريقة عمل كب كيك سهل يمكنك تحضيره في البيت بسهولة لأسرتك.

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