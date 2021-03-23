سر تخفيه اليابانيات لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والكلف وتفتيح الوجه

تبيض البشرة وإزالة التجاعيد من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من السيدات والفتيات حيث إن الحصول على بشرة نقية وذو لون فاتح أصبح مطلب الكثير، وتتميز بشرة الفتيات اليابانيات بالصفاء والنقاء والبياض الملحوظ حيث يعتمدن على المواد الطبيعية التي تخدم البشرة وتعمل على تفتيح لونها وإزالة التجاعيد من الوجه حيث قليل جدًا إذا وجدنا سيدة من اليابان يظهر بوجهها التجاعيد، حيث يعتمدن على كل ما هو طبيعي لاستخدامه في العناية بالبشرة والجسم.

تبيض الوجه وإزالة التجاعيد بالشوفان

يعد الشوفان من الوصفات المعتمدة في اليابان نظرًا لاحتوائه على العديد من المواد الفعالة والفيتامينات والألياف والمعادن التي تخدم البشرة وتحافظ عليه من التجاعيد وعلامات تقدم العمر فضلاً عن تبيض الجسم والوجه.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من الماء.

نقوم بخلط الشوفان مع الماء حتى يتكون لدينا مزيج شبه سائل يهل فرده على الوجه. نغسل الوجه وباستخدام أطراف الأصابع نقوم بوضع الخليط على الوجهز ننتظر حتى يجف تمامًا ونغسل الوجه بالماء الدافئ. نستخدم وصفة الشوفان يوميًا لمدة أسبوع واحد وسوف نلاحظ نتائج ممتازة. يعمل ماسك الشوفان على تحسين ملمس البشرة وجعلها ناعمة خالية من المشاكل والجفاف.

وصفة الشوفان لإزالة التجاعيد من البشرةطريقة التحضيرأسرع خلطة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

تعاني الكثير من السيدات مع تقدم العمر بظهور التجاعيد في الوجه وتلك الوصفة ممتازة للتخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة وتحسين مظهرها، تعتمد الفتيات باليابان على الأزر في جميع الوصفات لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

ملعقتين من الأرز.

ملعقة من النشا.

نصف عصير ليمونة.

نقوم بنقع ملعقتين الأرز من بليل في كوب من الماء. اليوم التالي نقوم بتصفية الأرز واستخدام الماء فقط. نضيف إلى ماء الأرز النشا وعصير الليمون. نضع الخلطة اليابانية في وبرطمان زجاجي ونضعه في الثلاجة. نقوم يوميًا بوضع الوصفة على الوجه في الصباح وتركها تجف تمامًا ثم نغسل الوجه. تلك الوصفة روعة في إزالة الكلف والتجاعيد من الوجه وتبيض الوجه وتفتيح لون البشرة ومن أفضل الوصفات التي تعتمد عليها فتيات اليابان.

وصفة يابانية لتبيض الوجهطريقة تحضير الوصفة اليابانية للوجهلبان الذكر لتبيض وشد الوجه

إن لبان الذكر من المواد الممتازة في شد الجلد والتخلص من التجاعيد والحصول على وجه أملس مشدود ومنتفخ خالي من علامات تقدم العمر، حيث يتم تحضير لبان الذكر في المنزل بكل سهولة ويعد أقوى كولاجين طبيعي للبشرة والجسم.

وصفة لبان الذكر كولاجين طبيعي

نحضر 3 ملاعق من لبان حصى الذكر ونقوم بنقعه في كوب من الماء لمدة 24 ساعة، حتى نلاحظ أن لون الماء قد تغير وأصبح لونه أبيض معكر نقوم بتصفية وصفة لبان الذكر ونحتفظ بالماء في زجاجة ونضعه في الثلاجة، مع كل صباح نأخذ من الكولاجين الطبيعي ماء لبان الذكر ونمسح به الوجه بأكمله وننتظر حتى يجف تمامًا ونقوم بغسل الوجه بالماء البارد ونكرر كل يوم الوصفة وفي أقل من شهر سوف نلاحظ تغير ملحوظ جدًا في الوجه.

شد فوري للوجه

يمكنك الآن أن تحصلي على بشرة مشدودة في الحال دون أي عناء طريقة مجربة أقوى من البوتوكس حيث إنها طريقة آمنة وطبيعية جدًا ومفيدة للبشرة وهي بياض البيض، حيث نقوم بأخذ بياض البيض ووضعه في الوجه وتركه حتى يجف تمامًا ثم نقوم بغسل الوجه وسوف نلاحظ على الفور أن الخطوط الرفيعة والتجاعيد بدأت تتلاشى وبتكرار الوصفة مرة إلى مرتين من كل أسبوع سوف تنتهي التجاعيد تمامًا من الوجه.