طريقة عمل مشروب الاوريو مثل الكافيهات

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تبحث الكثير من الأمهات عن مشروبات لذيذة ومفيده لأفراد الأسرة، ومن خلالنا سوف نوضح لحضراتكم على افضل طريقة لعمل مشروب الاوريو ألذيذ لكي ولأطفالك بخطوات سهلة جدا وخامات متوفرة في منزلك فتابعونا. المقادير اللازمة لعمل مشروب الاوريو البارد نصف لتر من الحليب كامل الدسم.

خمسة عبوات من بسكويت الاوريو.

اربع أكواب من أيس كريم فانليا.

معلقة كبيرة من مشروب ألشكولاته (الكاكاو).

صوص ألشكولاته.

سكر حسب الاختيار.

مكعبات ثلج. طريقة تحضير مشروب الاوريو البارد نقوم أولا بإحضار الخلاط الخاص بك في المنزل.

نقوم بوضع نصف لتر الحليب في الخلاط ومعه ثلاث عبوات من بسكويت الاوريو.

نضع اثنين من كوب الأيس كريم في الخلاط ثم نضع معلقة ألشكولاته.

ثم نضع السكر ثم مكعبات الثلج داخل الخلاط ويتم ضرب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يذوب الثلج ويصبح البسكويت ناعم جدا داخل الخليط.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في الفريزر لمدة خمس دقائق لتحضير الأكواب.

نقوم بتكسير العبوة الرابعة من بسكويت اوريو إلى قطع صغيرة جدا أو ضربها في الخلاط ثم نقوم بوضع كمية مناسبة في قاع الكوب ثم نقوم بإضافة صوص ألشكولاته على جوانب الكوب ليعطي شكل تجميلي للكوب وتكرر الطريقة في باقي الأكواب ثم نقوم بإحضار المشروب من الفريزر ونقوم بضربه في الخلاط مرة أخرى إذا احتاج الأمر لذلك ونسكب المشروب في الأكواب.

بعد الانتهاء من الصب في الأكواب نقوم بوضع بوله من الأيس كريم في كل كوب .

نقوم بتزيين الكوب بوضع قطع من العبوة الأخيرة من بسكويت الاوريو على الأيس كريم.

وفي النهاية نقوم بوضع كمية مناسبة من صوص ألشكولاته أعلى الأيس كريم. الوسوم

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تبحث الكثير من الأمهات عن مشروبات لذيذة ومفيده لأفراد الأسرة، ومن خلالنا سوف نوضح لحضراتكم على افضل طريقة لعمل مشروب الاوريو ألذيذ لكي ولأطفالك بخطوات سهلة جدا وخامات متوفرة في منزلك فتابعونا. المقادير اللازمة لعمل مشروب الاوريو البارد نصف لتر من الحليب كامل الدسم.

خمسة عبوات من بسكويت الاوريو.

اربع أكواب من أيس كريم فانليا.

معلقة كبيرة من مشروب ألشكولاته (الكاكاو).

صوص ألشكولاته.

سكر حسب الاختيار.

مكعبات ثلج. طريقة تحضير مشروب الاوريو البارد نقوم أولا بإحضار الخلاط الخاص بك في المنزل.

نقوم بوضع نصف لتر الحليب في الخلاط ومعه ثلاث عبوات من بسكويت الاوريو.

نضع اثنين من كوب الأيس كريم في الخلاط ثم نضع معلقة ألشكولاته.

ثم نضع السكر ثم مكعبات الثلج داخل الخلاط ويتم ضرب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يذوب الثلج ويصبح البسكويت ناعم جدا داخل الخليط.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في الفريزر لمدة خمس دقائق لتحضير الأكواب.

نقوم بتكسير العبوة الرابعة من بسكويت اوريو إلى قطع صغيرة جدا أو ضربها في الخلاط ثم نقوم بوضع كمية مناسبة في قاع الكوب ثم نقوم بإضافة صوص ألشكولاته على جوانب الكوب ليعطي شكل تجميلي للكوب وتكرر الطريقة في باقي الأكواب ثم نقوم بإحضار المشروب من الفريزر ونقوم بضربه في الخلاط مرة أخرى إذا احتاج الأمر لذلك ونسكب المشروب في الأكواب.

بعد الانتهاء من الصب في الأكواب نقوم بوضع بوله من الأيس كريم في كل كوب .

نقوم بتزيين الكوب بوضع قطع من العبوة الأخيرة من بسكويت الاوريو على الأيس كريم.

وفي النهاية نقوم بوضع كمية مناسبة من صوص ألشكولاته أعلى الأيس كريم.

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