الفازلين والنشا الوصفه السحرية للبشرة ستجعلك كأنك شابة في سن العشرين بدون تجاعيد

الفازلين والنشا الوصفه السحرية للبشرة ستجعلك كأنك شابة في سن العشرين الفازلين والنشا يستخدمه الكثيرون في الماسكات الطبيعية والتي تعتبر من ضمن الاساسيات في بعض الماسكات لأنها تساعد أيضا على التخلص من الهالات السوداء تجعل البشرة بدون تجاعيد هي وصفة آمنة جدا لديه فوائد متعددة ومختلفة، ليس لديها أي آثار جانبية بالإضافة إلى ذلك تجعل البشرة بدون عيوب أو ندبات أو شوائب بالإضافة إلى ذلك مكوناتها اكثر من ما يمكن وتتواجد دائما داخل مطبخنا لا تكلفنا الكثير ولكنها تجعل البشرة بيضاء ليس بها اى تجاعيد. الفازلين والنشا الوصفه السحرية للبشرة ستجعلك كأنك شابة في سن العشرين

مكونات :- من الفازلين وملعقتين.

من النشاء 3 ملاعق.

ماء ورد ملعقة . طريقة التحضير احضري وعاء عميق ضعي في كميه من الفازلين.

ثم قومي باضافة النشا وملعقة من ماء الورد.

اخلطي هذه المكونات جيدا.

وعندما تحصل على كريم متماسك.

ابدأ الاضافة هذا الكريم على بشرتك نظيفة لمدة 15 دقيقة.

ثم ابدئي بغسيل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد. ماسك النشا والفازلين المكونات :- عصير ليمون.

نشا.

فازلين كل الكميات متساوية الطريقة :’ ضعي النشا مع عصير الليمون والفازلين.

قومي بتقليب المكونات جيدا.

ثم أبدأ بغسل بشرتك تخلصي من بقايا الميك اب التى يتواجد في البشرة، باستخدام الماء الفاتر.

ثم قومي بوضع هذا الماسك على البشرة النظيفة.

انتظري 25 دقيقة ثم أبدأ بغسل البشرة.

كرري هذا الماسك لمده ثلاث ايام في الاسبوع وسوف تحصلين على بشرة ذات ملمس ناعم. ماسك النشا والفازلين للبشرة هذا الماسك يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها.

لذلك النشا يعمل أيضا على تقشير البشرة والتخلص من الندبات التي تتواجد بها.

يعمل الفازلين على التخلص من الجلد الميت التي يتواجد في البشرة

النشا يعمل على توحيد لون الجلد .

للتخلص من البقع الداكنة التي تتواجد فيها .

يعمل ايضا على التخلص من علامات الشيخوخة .

يعمل على تنعيم البشرة و يحمي البشرة من التشقق.

يجعل الشفايف ناعمه.

عند استخدام هذا الماسك سوف نتخلص من المسام الواسعة التي تتواجد في البشرة.

يمكننا أيضا استخدام هذا الماسك لإزالة الشعر الزائد في البشرة.

يعمل ايضا هذا الماسك على تنظيف البشرة من الشوائب و غيرها.

يقضي هذا الماسك علي الاسمرار التي يتواجد في الكوع والركب. الوسوم

الفازلين والنشا الوصفه السحرية للبشرة ستجعلك كأنك شابة في سن العشرين الفازلين والنشا يستخدمه الكثيرون في الماسكات الطبيعية والتي تعتبر من ضمن الاساسيات في بعض الماسكات لأنها تساعد أيضا على التخلص من الهالات السوداء تجعل البشرة بدون تجاعيد هي وصفة آمنة جدا لديه فوائد متعددة ومختلفة، ليس لديها أي آثار جانبية بالإضافة إلى ذلك تجعل البشرة بدون عيوب أو ندبات أو شوائب بالإضافة إلى ذلك مكوناتها اكثر من ما يمكن وتتواجد دائما داخل مطبخنا لا تكلفنا الكثير ولكنها تجعل البشرة بيضاء ليس بها اى تجاعيد. الفازلين والنشا الوصفه السحرية للبشرة ستجعلك كأنك شابة في سن العشرين

مكونات :- من الفازلين وملعقتين.

من النشاء 3 ملاعق.

ماء ورد ملعقة . طريقة التحضير احضري وعاء عميق ضعي في كميه من الفازلين.

ثم قومي باضافة النشا وملعقة من ماء الورد.

اخلطي هذه المكونات جيدا.

وعندما تحصل على كريم متماسك.

ابدأ الاضافة هذا الكريم على بشرتك نظيفة لمدة 15 دقيقة.

ثم ابدئي بغسيل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد. ماسك النشا والفازلين المكونات :- عصير ليمون.

نشا.

فازلين كل الكميات متساوية الطريقة :’ ضعي النشا مع عصير الليمون والفازلين.

قومي بتقليب المكونات جيدا.

ثم أبدأ بغسل بشرتك تخلصي من بقايا الميك اب التى يتواجد في البشرة، باستخدام الماء الفاتر.

ثم قومي بوضع هذا الماسك على البشرة النظيفة.

انتظري 25 دقيقة ثم أبدأ بغسل البشرة.

كرري هذا الماسك لمده ثلاث ايام في الاسبوع وسوف تحصلين على بشرة ذات ملمس ناعم. ماسك النشا والفازلين للبشرة هذا الماسك يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها.

لذلك النشا يعمل أيضا على تقشير البشرة والتخلص من الندبات التي تتواجد بها.

يعمل الفازلين على التخلص من الجلد الميت التي يتواجد في البشرة

النشا يعمل على توحيد لون الجلد .

للتخلص من البقع الداكنة التي تتواجد فيها .

يعمل ايضا على التخلص من علامات الشيخوخة .

يعمل على تنعيم البشرة و يحمي البشرة من التشقق.

يجعل الشفايف ناعمه.

عند استخدام هذا الماسك سوف نتخلص من المسام الواسعة التي تتواجد في البشرة.

يمكننا أيضا استخدام هذا الماسك لإزالة الشعر الزائد في البشرة.

يعمل ايضا هذا الماسك على تنظيف البشرة من الشوائب و غيرها.

يقضي هذا الماسك علي الاسمرار التي يتواجد في الكوع والركب.

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