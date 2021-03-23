وصفة الطرشي المشكل مثل المحلات والمطاعم وكيفية تخليله لشهرر رمضان

وصفة الطرشي المشكل مثل المحلات والمطاعم، يعتبر الطرشي أو المخلل من أكثر الأشياء التي يحبها الكثير من الأشخاص تناولها بجانب العديد من الأطعمة ويتم تجهيزها من الخضار، وله نكهة مميزة وطعم شهية حيث يساعد على فتح الشهية وخاصة الخيار والجزر والزهرة ويمكن استخدام العديد من أنواع الخضروات لتخليلها أو عمل طرشي في المنزل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل طرشي الخضار المشكل في المنزل.

وصفة الطرشي المشكل

يتم تجهيز تجهيز أربع حبات من الفلفل الملونة وقرون الفاصوليا الخضراء ونصف كوب من حبوب الذرة المعلبة و2 فص ثوم مهروس وملعقة من الزنجبيل المبشور ونصف كوب من رأس القرنبيط و 2 حبة جزر وقليل من عصير الليمون وفلفل حار ونصف ملعقة من الحبة السوداء وكوب من الخل الأبيض قليل من الملح وملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة تجهيز طرشي الخضار المشكل

يتم غسل الخضار جيدا تحت الماء بعد ذلك يتم تصفيته ويتم تقطيع الفاصوليا والجزر إلى شرائح طويلة وتقطيع الفلفل والقرنبيط إلى قطع متوسطة الحجم بعد ذلك يتم تسخين الزيت في وعاء متوسط وإضافة في الثوم والزنجبيل على نار متوسطة حتى يذبل ثم يتم وضع الفاصوليا والجزر مع الاستمرار في عملية التقليب.

بعد ذلك يتم إضافة القرنبيط وتقلب المكونات مع بعضها لمدة ثلاث دقائق ثم ضعي شرائح الفلفل ويتم تقليبه لمدة خمس دقائق بعد ذلك ابدئي بإضافة عصير الليمون والخل الأبيض، والفلفل المهروس والحبة السوداء والملح وحبوب الظهر وقلبي المكونات مع بعضها لمدة ثلاث دقائق ثم ارفعيه من على النار.

في الخطوة التالية يتم وضع جميع المكونات فى برطمان ويتم إضافة قطع الليمون ووضع زيت الزيتون على الوجه ويترك لمدة يومين وبعد ذلك يتم تناوله .