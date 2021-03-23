طريقة عمل كيك الشيفون بالفانيلا أخت الكيكة الاسفنجية وبطعم رائع وبخطوات سهلة

طريقة عمل كيك الشيفون، تعتبر كيك الشيفون من أحلي وأخف أنواع الكيك، تمتاز بكونها خفيفة جداً وناعمة وتعتبر هذه الوصفة أمريكية ويتم تحضيرها بالعديد من الطرق مثل الفانيلا والليمون والبرتقال والشوكولاتة، واذا كنتي من محبين الكيكة الاسفنجية الهشة فسوف تحبين تلك الوصفة بلا شك، وفي مقالتنا اليوم سنقدم لكي وصفة كيكة الشيفون بالفانيلا علي طريقة الشيف نادية السيد.

تعتبر كيك الشيفون من أهش وأخف أنواع الكيك التي يمكنك تجربتها، والتي يمكنك تقديمها لأسرتك للاستمتاع بالطعم الخفيف والرائع مع كوب من الشاي أو القهوة.

مقادير كيك الشيفون

كوب ونصف + ملعقة صغيرة من الدقيق.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث اربع كوب +ملعقة كبيرة من اللبن.

120 جم زيت نباتي حوالي ثلثين كوب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

6 صفار بيض.

6 بياض بيض.

ملعقة خل.

صينية مقاس 23 سم.

قومي بإضافة المكونات الجافة معاً (الدقيق ونصف كوب من السكر والبيكنج بودر والملح) واخلطيهم معا جيدا، ثم قومي بإضافة صفار البيض واللبن والزيت، ثم إضافة الفانيليا، وقومي بتقليب الخليط جيداً حتي تمام مزج المكونات.

يمكنك إضافة نقطتين من لون الطعام (علي حسب رغبتك) إذا كنتي تودين الحصول علي لون معين.

في وعاء متوسط قومي بإضافة بياض البيض مع الخل وقومي بخفقهم بالمضرب الكهربائي، وعند بدء تحول القوام للفوم قومي بإضافة نصف كوب السكر المتبقي تدريجياً وليس دفعة واحدة(علي 5 مرات) ، ومع كل إضافة كمية من السكر نقوم بالخفق بعدها جيداً لمدة 30 ثانية، حتي نحصل علي قوام من الفوم المتماسك تماماً.

قومي بإضافة بياض البيض علي الخليط الذي قمنا بإعداده مسبقاً مع التقليب برفق وببطء وفي نفس الاتجاه حتي لا يفقد الفوم قوامه.

وضعي عجين الكيك في صينية، ثم باستخدام عود الأسنان قومي بتحريك العجين بشكل دائري وبرفق تماماً حتي يخرج فقاعات الهواء.

في صينية، ثم باستخدام عود الأسنان قومي بتحريك العجين بشكل دائري وبرفق تماماً حتي يخرج فقاعات الهواء. ادخليها فرن مسخن سابقاً علي درجة حرارة 120 درجة مئوية لمدة ساعة وربع، ثم أرفعي درجة الحرارة الي 150 درجة مئوية واتركي عجين الكيك لمدة 20 دقيقة اخري (تعمل تلك الطريقة علي الحفاظ علي سطح كيك الشيفون من التشقق ولكي تحافظ علي ملمس الكيك الناعم).

لمدة 20 دقيقة اخري (تعمل تلك الطريقة علي الحفاظ علي سطح من التشقق ولكي تحافظ علي ملمس الكيك الناعم). بعد ان تبرد قومي بفصل جوانب الكيك بسكين بلاستيكية حتي يسهل عليكي إخراجها من الصينية، ويمكنك تزيينها بالسكر البودر واستمتعي بالطعم الهش والرائع لكيك الشيفون وبالهنا والشفا.

تحضير كيك الشيفون بخطوات سهلة

وفي نهاية مقالتنا نتمني أن تكون وصفتنا قد نالت أعجباكم ويمكن أيضاً تجربة كيك الشاي الهشة وإخبارنا برأيك في التعليقات في حال قد قمتي بتجربة طريقة عمل كيك الشيفون.