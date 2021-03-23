وصفة الكريب في المنزل لأطفالك بأسهل المكونات وأيسرها

الكريب من الأطعمة سهلة التحضير التي لا تحتاج منكِ إلى وقت كبير لإعدادها ويمكن تقديمه حلو وحادق خاصة أن عجينة الكريب ذات مذاق شهي وكل مكوناته ذات قيمة غذائية عالية، وعلى الرغم من أن الكريب ليس من الوجبات العربية إلا أنه أصبح وجبة أساسية في كل المطاعم والمنازل ونعرض لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الكريب في المنزل مع اقتراحات مختلفة لطريقة التقديم. وصفة الكريب في المنزل وصفة الكريب في المنزل نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات عمل الكريب في المنزلكوب من دقيق المخبوزات. كوب من الحليب كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 بيضة في درجة حرارة الغرفة.

ملح وفلفل أسود إذا كان حادق.

سكر وفانيليا إذا كان حلو. طريقة عمل الكريب ضعي الحليب والبيض في إناء مناسب وقومي بخلطهما باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط واستمري في عملية الخلط عدة دقائق.

قومي بوضع الحليب والبيض على الدقيق والزبدة و الملح أو السكر واستمري في خلطهم باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي لتحصلي على قوام أخف من قوام الكيكة أو يشبهه.

اتركي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

احضري طاسة متوسطة الحجم ويفضل أن تكون تيفال أو مقاومه الالتصاق حتى لا تلتصق بها عجينة الكريب وقومي بمسحها بالقليل من الزبدة.

قومي بوضع كمية مناسبة من عجينه الكريب في الطاسة وافرديها جيدًا واتركي العجينة لمدة دقيقتين ثم قومي بقلبها على الوجه الاخر لتأخذ لون ذهبي فاتح، كرري هذه الخطوة حتى تنهي كل الكمية. طريقة التقديم يمكنكِ تقديم الكريب بطرق كثيرة ومختلفة وفيما يلي بعض اقتراحات التقديم. الكريب الحلو: يمكنكِ تقديم الكريب الحلو مع الشكولاتة وقطع الفاكهة، أو تقومي بتقديمه مع العسل النحل والمكسرات.

يمكنكِ تقديمه مع الأيس كريم او أي صوص فاكهة تفضلينه مثل الفراولة أو التوت. الكريب الحادق: يمكنكِ إعداد شاورما اللحم أو الفراخ وحشو الكريب بها.

يمكنكِ تقديمه مع الخضروات والجبن الموزاريلا. الكريب الحلو:الكريب الحادق: الوسوم

الكريب من الأطعمة سهلة التحضير التي لا تحتاج منكِ إلى وقت كبير لإعدادها ويمكن تقديمه حلو وحادق خاصة أن عجينة الكريب ذات مذاق شهي وكل مكوناته ذات قيمة غذائية عالية، وعلى الرغم من أن الكريب ليس من الوجبات العربية إلا أنه أصبح وجبة أساسية في كل المطاعم والمنازل ونعرض لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الكريب في المنزل مع اقتراحات مختلفة لطريقة التقديم. وصفة الكريب في المنزل وصفة الكريب في المنزل نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات عمل الكريب في المنزلكوب من دقيق المخبوزات. كوب من الحليب كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 بيضة في درجة حرارة الغرفة.

ملح وفلفل أسود إذا كان حادق.

سكر وفانيليا إذا كان حلو. طريقة عمل الكريب ضعي الحليب والبيض في إناء مناسب وقومي بخلطهما باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط واستمري في عملية الخلط عدة دقائق.

قومي بوضع الحليب والبيض على الدقيق والزبدة و الملح أو السكر واستمري في خلطهم باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي لتحصلي على قوام أخف من قوام الكيكة أو يشبهه.

اتركي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

احضري طاسة متوسطة الحجم ويفضل أن تكون تيفال أو مقاومه الالتصاق حتى لا تلتصق بها عجينة الكريب وقومي بمسحها بالقليل من الزبدة.

قومي بوضع كمية مناسبة من عجينه الكريب في الطاسة وافرديها جيدًا واتركي العجينة لمدة دقيقتين ثم قومي بقلبها على الوجه الاخر لتأخذ لون ذهبي فاتح، كرري هذه الخطوة حتى تنهي كل الكمية. طريقة التقديم يمكنكِ تقديم الكريب بطرق كثيرة ومختلفة وفيما يلي بعض اقتراحات التقديم. الكريب الحلو: يمكنكِ تقديم الكريب الحلو مع الشكولاتة وقطع الفاكهة، أو تقومي بتقديمه مع العسل النحل والمكسرات.

يمكنكِ تقديمه مع الأيس كريم او أي صوص فاكهة تفضلينه مثل الفراولة أو التوت. الكريب الحادق: يمكنكِ إعداد شاورما اللحم أو الفراخ وحشو الكريب بها.

يمكنكِ تقديمه مع الخضروات والجبن الموزاريلا. الكريب الحلو:الكريب الحادق:

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