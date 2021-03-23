طريقة عمل لانشون الدجاج في البيت بأسهل طريقة وأفضل من الجاهز

طريقة عمل لانشون الدجاج في البيت بأسهل طريقة، نجد أن اللانشون من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها الصغار والكبار نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ، فيقبل على تناول اللانشون الأطفال الصغار بشكل دائم ويتم استخدامه فى عمل سندوتش المدرسة، أو إدخاله فى وجبات الإفطار والعشاء وأي وجبات أخرى، ونظراً لهذا سوف نقدم إليكم اليوم أسهل طريقة لعمل لانشون الدجاج البيتي بمذاق لذيذ للغاية وبطعم أفضل من اللانشون الجاهز ولضمان نظافته وجودته، أبهري به أفراد أسرتك بشكل دائم. طريقة عمل لانشون الدجاج في البيت طريقة عمل لانشون الدجاج في البيت المكونات: كيلو من الدجاج.

بصلة.

جزرة.

3 ورقات من ورق الغار.

ملح.

4 ملاعق من الجيلاتين البقري أو النباتي.

كوب ونص من مرقة الدجاج.

توابل مختلفة” فلفل أسود، ثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، شطة، اوريجانو، مرقة دجاج”.

لون طعام حسب الرغبة. خطوات عمل لانشون الدجاج البيتي أحضري إناء مناسب وضعي فيه كمية الدجاج، ومعها البصلة والجزرة وورق الغار ورشة من الملح وربع ملعقة من السبع بهارات.

ضعي كمية مناسبة من الماء على الدجاج حتى تتم تغطيتها بالكامل، وتترك على نار متوسطة لمدة ساعة نصف حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك قم بإخلاء قطع الدجاج من العظم والجلد وخذي اللحم فقط.

ابدئي بإضافة الدجاج مع التوابل مثل الملح البودر والثوم البودر ومرقة الدجاج والملح، وفلفل أسود وزعتر وقلبي المكونات جيداً.

أحضري كوب ونصف من مرقة الدجاج وأضيفي إليهم 4 ملاعق من الجيلاتين واخفقيهم جيداً، ويراعى أن تكون المرقة ساخنة حتى يذوب فيه الجيلاتين ويصبح بدون أي تكتلات.

قومي بأخذ كافة المكونات وضعيها فى الخلاط الكهربائي أو الكبة حتى يصبح الخليط ناعم للغاية ويكون الخليط شبيه للمعجون.

تقوم بصب الخليط فى أكواب أو قوالب من البلاستيك وتم تغطيتهم بكيس من البلاستيك ويوضع فى الثلاجة من الماء حتى صباح اليوم التالي، ثم يتم استخدامه حسب رغبتك.

قومي بتقطيع شرائح اللانشون إلى قطع رفيعة جداً وذلك عند تقديمه على أي وجبة من الوجبات ثم يتم الاحتفاظ به في الثلاجة.

قومي بحفظ اللانشون في كيس بلاستيكي أو فى ورق استرتش حتى لا يجف، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل اللانشون البيتي اللذيذ، أسعدى به جميع عائلتك، ويمكنك متابعة الفيديو لمعرفة التفاصيل. خطوات عمل لانشون الدجاج البيتي الوسوم

طريقة عمل لانشون الدجاج في البيت بأسهل طريقة، نجد أن اللانشون من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها الصغار والكبار نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ، فيقبل على تناول اللانشون الأطفال الصغار بشكل دائم ويتم استخدامه فى عمل سندوتش المدرسة، أو إدخاله فى وجبات الإفطار والعشاء وأي وجبات أخرى، ونظراً لهذا سوف نقدم إليكم اليوم أسهل طريقة لعمل لانشون الدجاج البيتي بمذاق لذيذ للغاية وبطعم أفضل من اللانشون الجاهز ولضمان نظافته وجودته، أبهري به أفراد أسرتك بشكل دائم. طريقة عمل لانشون الدجاج في البيت طريقة عمل لانشون الدجاج في البيت المكونات: كيلو من الدجاج.

بصلة.

جزرة.

3 ورقات من ورق الغار.

ملح.

4 ملاعق من الجيلاتين البقري أو النباتي.

كوب ونص من مرقة الدجاج.

توابل مختلفة” فلفل أسود، ثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، شطة، اوريجانو، مرقة دجاج”.

لون طعام حسب الرغبة. خطوات عمل لانشون الدجاج البيتي أحضري إناء مناسب وضعي فيه كمية الدجاج، ومعها البصلة والجزرة وورق الغار ورشة من الملح وربع ملعقة من السبع بهارات.

ضعي كمية مناسبة من الماء على الدجاج حتى تتم تغطيتها بالكامل، وتترك على نار متوسطة لمدة ساعة نصف حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك قم بإخلاء قطع الدجاج من العظم والجلد وخذي اللحم فقط.

ابدئي بإضافة الدجاج مع التوابل مثل الملح البودر والثوم البودر ومرقة الدجاج والملح، وفلفل أسود وزعتر وقلبي المكونات جيداً.

أحضري كوب ونصف من مرقة الدجاج وأضيفي إليهم 4 ملاعق من الجيلاتين واخفقيهم جيداً، ويراعى أن تكون المرقة ساخنة حتى يذوب فيه الجيلاتين ويصبح بدون أي تكتلات.

قومي بأخذ كافة المكونات وضعيها فى الخلاط الكهربائي أو الكبة حتى يصبح الخليط ناعم للغاية ويكون الخليط شبيه للمعجون.

تقوم بصب الخليط فى أكواب أو قوالب من البلاستيك وتم تغطيتهم بكيس من البلاستيك ويوضع فى الثلاجة من الماء حتى صباح اليوم التالي، ثم يتم استخدامه حسب رغبتك.

قومي بتقطيع شرائح اللانشون إلى قطع رفيعة جداً وذلك عند تقديمه على أي وجبة من الوجبات ثم يتم الاحتفاظ به في الثلاجة.

قومي بحفظ اللانشون في كيس بلاستيكي أو فى ورق استرتش حتى لا يجف، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل اللانشون البيتي اللذيذ، أسعدى به جميع عائلتك، ويمكنك متابعة الفيديو لمعرفة التفاصيل. خطوات عمل لانشون الدجاج البيتي

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