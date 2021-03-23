ماهي فوائد الثوم الاسود للضغط، دوت الخليج فوائد تركز على محتويات الثوم الأسود من معادن وفيتامينات ومواد كيميائية مثل الحديد وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والتي تساهم في تخفيض ضغط الدم المرتفع لدى المرضى به، وعن فوائده نتعرف عليها في التالي:

ماهي فوائد الثوم الاسود للضغط:

ذكر موقع "الطبي" أن ارتفاع ضغط الدم يصيب أكثر من 30 ٪ من البالغين في العالم، وهو مرض له مضاعفات خطيرة في حال عدم السيطرة عليه حيث يعد مسبب رئيسي للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعن فوائد الثوم الأسود في علاج الضغط ذكر الموقع أن الثوم الأسود يقلل من ارتفاع ضغط الدم عن طريق تعزيز مستويات أكسيد النيتريك، والذي يعد موسع للأوعية الدموية، مما يقلل الضغط على الأوعية الدموية وبالتالي السماح للدم بالمرور بسلاسة عبر الأوعية مما يقلل من ضغط الدم المرتفع.

فوائد الثوم الصحية:

فوائد الثوم الأسود متعددة ولا تقتصر على خفض ارتفاع ضغط الدم ومنها ما جاء في موقع "ويب طب" وهي:

مضادات الأكسدة في الثوم الأسود تقي من خطر الإصابة بمرض السرطان كما تمنع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها خاصة لدى مرضى سرطان القولون وسرطان الدم بشكل خاص.

يعد الثوم الأسود غني بمادة الأليسين التي تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، وبالتالي يعد من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري.

يساهم الثوم الأسود في تعزيز صحة جهاز الدوران وتحسين الدورة الدموية، وهو يعمل على خفض نسب الهوموسيستين، وهو حمض أميني يسبب ارتفاعه ضررًا للأوعية الدموية.

تناول الثوم الأسود باستمرار يرفع من مناعة الجسم.

من أهم فوائد الثوم الأسود تقليل خطر الإصابة بالأمراض الذهنية والعصبية، مثل: الخرف، والزهايمر، ومرض باركنسون.

الثوم الأسود يحسن من صحة الكبد ويعزز وظائفه ويحميه من الأمراض.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.