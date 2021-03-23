علاج مشكلة الشيب بالقرنفل نهائيًا وحل مشكلات الشعر القصير والمتقصف والضعيف

يبحث الكثير من الأفراد لمعرفة طرق علاج مشكلة الشيب بالقرنفل نهائيًا والقضاء على تلك المشكلة التي تؤرق الكثير من الأفراد، حيث أن ظهور الشعر الأبيض يسبب الإحراج والضيق والكثير من المشكلات النفسية الصعبة، ويحدث الشيب لدى الافراد ليس فقط للتقدم في العمر ولكن أيضًا يظهر الشيب المبكر نتيجة العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نقص إنتاج صبغة الميلانين في الشعر والمسؤولة عن إعطاء اللون له، وهذا يؤدي إلى ظهور الشعر الجديد باللون الأبيض، ويحدث هذا نتيجة الأمراض الوراثية أو النفسية أو بعض الاضطرابات في الصحة.

علاج مشكلة الشيب بالقرنفل

يساعد القرنفل في إنهاء الشعر الأبيض وعودة الشعر إلى لونه الطبيعي، نظرًا لغناه بالكثير من العناصر والفيتامينات والمعادن التي تساعد في إعطاء الشعر لونه الأصلي، فالقرنفل هو نوع من أنواع التوابل التي من الممكن استخدامها في إعداد الأطباق اللذيذة والحلويات والمشروبات، وهو مصنوع من براعم الزهور لشجرة القرنفل، ويشبه المسمار الصغير ولونه بني محمر، وله العديد من الفوائد والاستخدامات والتي من بينها :

يعمل على تحفيز نمو الشعر لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على نمو بصيلات الشعر، وذلك عن طريق تدليك الشعر بزيت القرنفل المخفف لتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ليوفر للشعر العناصر الغذائية الهامة.

يساعد في إزالة القشرة من الشعر، وتهدئة فروة الرأس الجافة والمتهيجة، وذلك عن طريق تدليك الشعر باستخدام زيت القرنفل.

يمنع الشيب المبكر والذي يظهر للعديد من الاضطرابات الصحية والمشكلات الهرمونية، فهو يساعد في تحسين إنتاج الصبغة المسؤولة عن إعطاء الشعر اللون الطبيعي، لينهي أزمة الشعر الأبيض.

خلطة القرنفل لعلاج الشيب

يمكن التخلص من الشيب بالقرنفل حيث أنه من الممكن استخدام زيت القرنفل مرتين أسبوعيًا من أجل منع ظهور الشعر الأبيض، ويكون ذلك عن طريق وضع القرنفل على فروة الرأس وتدليكه لمدة عشرين دقيقة، ثم شطف الشعر.

ويمكن أيضًا غلي نصف كوب من القرنفل بالماء ويترك على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة، وبعد أن يبرد الخليط يضاف معلقة من زيت جوز الهند، وبعدها يوضع على الشعر، ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف.