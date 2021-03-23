علاج الشعر الأبيض في 5 دقائق بمكونات طبيعية في المنزل يبحث عنه الكثير من السيدات بشكل خاص من هن في عمر صغير ويصبح لديهم شعر أبيض بين خصلات شعرهم، وهناك طرق عديدة ومختلفة سواء كيميائية أو طبيعية يمكن استخدامها لعلاج الشعر الأبيض والتخلص منه، ولكن يفضل استخدام الطرق الطبيعية، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على بعض الطرق الطبيعية لعلاج الشعر الأبيض.

علاج الشعر الأبيض في 5 دقائق بمكونات طبيعية في المنزل

هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي تخفف من الشعر الأبيض، وكذلك مع استخدام بعض الصبغات، ومن تلك الوصفات الطبيعية ما يلي:

الزنجبيل لعلاج الشعر الأبيض في 5 دقائق

من خلال تناول ملعقة من الزنجبيل الطازج بعد بشرها مع ملعقة من العسل يوميًا، فهذا يحمي الشعر ويعالج الشعر الأبيض.

السمنة المصفى

يمكن تدليك الشعر وفروة الرأس بالسمن المصفى بمقدار مرتين أسبوعيًا، حيث أن ذلك يساعد في علاج الشعر الأبيض.

أوراق الكاري

عند خلط أوراق الكاري مع أي نوع زيوت للشعر ثم وضعها على فروة الرأس، فذلك يساعد على أن يكون ظهور الشعر الأبيض بطيئًا.

الشاي الأسود

الشاي الأسود من المواد الغنية بمضادات الأكسدة والتي تمنع تلف الجذور الحرة للشعر وبالتالي فإنها تساعد في علاج ظهور الشعر الأبيض وتغميق لون الشعر، وذلك من خلال غلي ملعقتين من الشاي الأسود في مقدار من الماء ويوضع على الشعر.

البصل لعلاج الشعر الأبيض في 5 دقائق بمكونات طبيعية

البصل يساهم في علاج الشعر الأبيض، كما أنه يمنح الشعر الحفاظ على لونه الأصلي وذلك من خلال تقطيع البصل وضربه على الخلاط، واستخدام عصيره ودهان الشعر به وتركه لمدة نصف ساعة قبل شطفه.

عصير الجزر

عند شرب عصير الجزر بشكل يومي (كوب واحد) فإن ذلك يعمل على علاج الشعر الأبيض.

الحناء والقهوة

يساعدان على إخفاء الشعر الأبيض والمساعدة على صباغته، وذلك من خلال خفق ملعقة من القهوة في كوب من الماء مع خمس ملاعق صغيرة من الحنة، ووضعها على الشعر من 3 إلى 4 ساعات.

زيت الخروع وزيت جوز الهند

زيت الخروع يقوم بتعزيز الدورة الدموية في بصيلات الشعر، كما أن به أحماض أوميجا 6 التي تعد من الأحماض الدهنية الأساسية المساعدة في الحفاظ على صحة الشعر بل وتعزيزها، كما أنها تحافظ على لون الشعر الأسود، وتقوم بعلاج الشعر الأبيض، حيث يتم خلط ملعقة من زيت الخروع مع معلقتين من زيت جوز الهند ووضعهم على الشعر لمدة 15 دقيقة.

طرق الوقاية من ظهور الشعر الأبيض

يمكن الوقاية من ظهور الشعر الأبيض بنسبة كبيرة وذلك من خلال ما يلي: