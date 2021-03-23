أقوى صبغة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الفاتح بالحناء والنتيجة مذهلة

أقوى صبغة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الفاتح بالحناء، يعد صبغ الشعر بالحناء من أفضل الطرق الطبيعية التي لا تسبب أي ضرر للشعر وخاصة عند صبغة بالحناء لأنها إحدى الطرق التقليدية التي يقوم بها السيدات منذ قديم الزمان، فهي تعمل على تغذية الشعر و معالجة فروة الرأس و الالتهابات والفطريات الموجود بها، كما أن الحناء تعمل على صبغ الشعر بعدة ألوان مختلفة وذلك تبعاً للمكونات التي تضاف إليها، وخاصة إذا كنت تريدين شعر باللون الفاتح أو الغامق حسب الوصفة المراد الحصول عليها بالدرجة المتاحة، تابعونا من خلال هذا المقال للتعرف على أقوى صبغة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الفاتح. صبغ الشعر باللون البني الفاتح بالحناء المكونات: كوب من الحناء.

2 ليمونة.

ماء دافئ .

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من الكركم. طريقة التحضير: يحضر إناء بلاستيكي صغير يوضع فيه الحناء، ثم يضاف إليه الكركم والخل وتقلب المكونات جيداً.

بعد ذلك يضاف إليها الماء الدافئ حسب الحاجة وتخلط المكونات حتى الحصول على عجينة لينة وسهلة الفرد.

تترك العجينة لمدة ثلاث ساعات، بعد ذلك يضاف إليها عصير الليمون ثم يقسم الشعر إلي أربعة أقسام ثم يوضع عليه عجينة الحناء بواسطة فرشاة للشعر.

يلف الشعر على شكل طاقية ثم يلبس كيس بلاستيك ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ثم يغسل بالماء الفاتر حتى التخلص من الحناء تماماً ثم يغسل بالشامبو. طريقة صبغ الشعر باللون البني النحاسي المكونات: كوب من الحناء.

عصير ليمونة.

ماء فاتر .

علبة سفن أب . طريقة التحضير: يحضر إناء صغير يوضع فيه الحناء، والسفن أب ويتم خلطهم جيداً، ثم يضاف عليهم الماء حسب الحاجة، وتخلط جيداً.

بعد ذلك تترك العجينة لمدة ثلاث ساعات، بعد ذلك يضاف إليها عصير الليمون ثم يطبق على الشعر وتترك لمدة ساعتين مع لبس كيس بلاستيكي أو بونيه.

يغسل الشعر بالماء الفاتر ثم بالشامبو. خطوات يجب مراعاتها قبل صبغ الشعر في المنزل قبل صبغ الشعر في المنزل عليكي عمل خلطات طبيعية لتقوية الشعر وتغذيته.

قص أطراف الشعر التالفة وتظبيطه قبل الصبغه، وعمل كريمات مرطبه له قبل الصبغة.

غسل الشعر قبل الصبغة بأيام وتجنب غسلة قبل الصبغ مباشرة.

عند صبغ الشعر عليك وضع الصبغة من الجذور أولاً ثم الأطراف، مع مراعاة تقسيم الشعر أولاً لأربع أجزاء مع لبس قفازات بالأيدي. خطوات يجب مراعاتها قبل صبغ الشعر في المنزل

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