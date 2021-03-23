دهنه واحدة قبل النوم من الكريم المغربي يفتح ويبيض منطقة البيكينى والجسم كله والبشرة

يفتح ويبيض منطقة البيكينى والجسم كله، الكريم المغربي في تفتيح وتبيض الجسم والبشرة يكون عبارة عن وصفات طبيعية لكي يعمل على تفتيح الجسم وشد البشرة وهذه الوصفات نتيجتها أفضل بكثير من المستحضرات التي يتم شرائها فهي تعتبر صحية ونتيجتها ممتازة. وصفة الدقيق والعسل يفتح ويبيض منطقة البيكينى والجسم كله وصفة الدقيق والعسل يفتح ويبيض منطقة البيكينى والجسم كله العسل من المواد التي لها قدرة كبيرة على ترطيب البشرة وإزالة الجلد الميت. مكونات وصفة الدقيق والعسل لتفتيح وتبيض الجسم ربع كوب دقيق.

مقدار صغير من الحليب.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من العسل.

3 ملعقة صغيرة من الماء. طريقة تحضير واستخدام وصفة العسل لتفتيح وتبيض الجسم في طبق نضع المكونات مع بعضها حتي يتكون معجون ذات قوام مناسب.

نضع جزء صغير من الخليط على أي مكان في الجسم للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه الليمون، إذا كان يوجد حساسية لا يتم استخدام الوصفة

يتم وضع الخليط على الوجه والجسم وتركه لمدة 15 دقيقة ثم الغسل بالماء والصابون. مكونات وصفة الدقيق والعسل لتفتيح وتبيض الجسمطريقة تحضير واستخدام وصفة العسل لتفتيح وتبيض الجسم وصفة الطين المغربي لتبيض وتفتيح الجسم وصفة الطين المغربي لتبيض وتفتيح الجسم الطين المغربي يساعد على تفتيح البشرة والجسم ذلك لأن به خصائص تقوم بتقشير البشرة. مكونات وصفة الطين المغربي لتبيض وتفتيح الجسم كوب من الطين المغربي.

4 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع كوب ماء بطاطس مسلوقة. طريقة تحضير واستخدام الطين المغربي لتفتيح الجسم وشد الترهلات يتم وضع المكونات مع بعضها وخلطها جيدًا.

نترك المكونات لمدة 10 دقائق حتي تمتزج ببعضها.

نضع الخليط على الوجه أو الجسم لمدة 15-20 دقيقة.

يتم غسل الوجه أو الجسم بالماء الدافئ.

ينصح بوضع كريم مرطب أو ماء الورد. مكونات وصفة الطين المغربي لتبيض وتفتيح الجسمطريقة تحضير واستخدام الطين المغربي لتفتيح الجسم وشد الترهلات وصفة الطين المغربي واللبن لتفتيح وتبيض الجسم وجميع الأماكن الداكنة وصفة الطين المغربي واللبن لتفتيح وتبيض الجسم وجميع الأماكن الداكنة الطين يقوم بتقشير الجلد وشد وتحديد الخلايا، وبالتالي تساعد في تفتيح الجسم والبشرة وجميع الأماكن الداكنة في الجسم .

مكونات وصفة الطين المغربي واللبن لتبيض وتفتيح الجسم 5 ملعقة من الطين المغربي.

4 ملعقة صغيرة من اللبن

20 قطرة من زيت الأرجان. طريقة تحضير واستخدام وصفة الطين المغربي واللبن لتفتيح وتبيض الجسم يتم وضع المكونات مع بعضها في وعاء وخلطها جيدًا حتي تتجانس.

نضع الخليط على الوجه لمدة 20-30 دقيقة ثم غسله بالماء الدافئ.

باستخدام قطنة مبللة بماء الورد نمسح الوجه ليزيد من نضارة وإشراق البشرة. مكونات وصفة الطين المغربي واللبن لتبيض وتفتيح الجسمطريقة تحضير واستخدام وصفة الطين المغربي واللبن لتفتيح وتبيض الجسم الكريم المغربي في تفتيح وتبيض الجسم والبشرة يتم استخدام الوصفات لمدة شهر أو أكثر لكي يكون الفرق واضح وتعطي نتيجة مرضية.

يفتح ويبيض منطقة البيكينى والجسم كله، الكريم المغربي في تفتيح وتبيض الجسم والبشرة يكون عبارة عن وصفات طبيعية لكي يعمل على تفتيح الجسم وشد البشرة وهذه الوصفات نتيجتها أفضل بكثير من المستحضرات التي يتم شرائها فهي تعتبر صحية ونتيجتها ممتازة. وصفة الدقيق والعسل يفتح ويبيض منطقة البيكينى والجسم كله وصفة الدقيق والعسل يفتح ويبيض منطقة البيكينى والجسم كله العسل من المواد التي لها قدرة كبيرة على ترطيب البشرة وإزالة الجلد الميت. مكونات وصفة الدقيق والعسل لتفتيح وتبيض الجسم ربع كوب دقيق.

مقدار صغير من الحليب.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من العسل.

3 ملعقة صغيرة من الماء. طريقة تحضير واستخدام وصفة العسل لتفتيح وتبيض الجسم في طبق نضع المكونات مع بعضها حتي يتكون معجون ذات قوام مناسب.

نضع جزء صغير من الخليط على أي مكان في الجسم للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه الليمون، إذا كان يوجد حساسية لا يتم استخدام الوصفة

يتم وضع الخليط على الوجه والجسم وتركه لمدة 15 دقيقة ثم الغسل بالماء والصابون. مكونات وصفة الدقيق والعسل لتفتيح وتبيض الجسمطريقة تحضير واستخدام وصفة العسل لتفتيح وتبيض الجسم وصفة الطين المغربي لتبيض وتفتيح الجسم وصفة الطين المغربي لتبيض وتفتيح الجسم الطين المغربي يساعد على تفتيح البشرة والجسم ذلك لأن به خصائص تقوم بتقشير البشرة. مكونات وصفة الطين المغربي لتبيض وتفتيح الجسم كوب من الطين المغربي.

4 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع كوب ماء بطاطس مسلوقة. طريقة تحضير واستخدام الطين المغربي لتفتيح الجسم وشد الترهلات يتم وضع المكونات مع بعضها وخلطها جيدًا.

نترك المكونات لمدة 10 دقائق حتي تمتزج ببعضها.

نضع الخليط على الوجه أو الجسم لمدة 15-20 دقيقة.

يتم غسل الوجه أو الجسم بالماء الدافئ.

ينصح بوضع كريم مرطب أو ماء الورد. مكونات وصفة الطين المغربي لتبيض وتفتيح الجسمطريقة تحضير واستخدام الطين المغربي لتفتيح الجسم وشد الترهلات وصفة الطين المغربي واللبن لتفتيح وتبيض الجسم وجميع الأماكن الداكنة وصفة الطين المغربي واللبن لتفتيح وتبيض الجسم وجميع الأماكن الداكنة الطين يقوم بتقشير الجلد وشد وتحديد الخلايا، وبالتالي تساعد في تفتيح الجسم والبشرة وجميع الأماكن الداكنة في الجسم .

مكونات وصفة الطين المغربي واللبن لتبيض وتفتيح الجسم 5 ملعقة من الطين المغربي.

4 ملعقة صغيرة من اللبن

20 قطرة من زيت الأرجان. طريقة تحضير واستخدام وصفة الطين المغربي واللبن لتفتيح وتبيض الجسم يتم وضع المكونات مع بعضها في وعاء وخلطها جيدًا حتي تتجانس.

نضع الخليط على الوجه لمدة 20-30 دقيقة ثم غسله بالماء الدافئ.

باستخدام قطنة مبللة بماء الورد نمسح الوجه ليزيد من نضارة وإشراق البشرة. مكونات وصفة الطين المغربي واللبن لتبيض وتفتيح الجسمطريقة تحضير واستخدام وصفة الطين المغربي واللبن لتفتيح وتبيض الجسم الكريم المغربي في تفتيح وتبيض الجسم والبشرة يتم استخدام الوصفات لمدة شهر أو أكثر لكي يكون الفرق واضح وتعطي نتيجة مرضية.

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